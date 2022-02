Navantia confirma su apuesta por la reparación de cruceros y trabaja en abrir una oficina en Miami

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha confirmado este jueves en Cádiz la apuesta de la compañía por el negocio de reparación de buques de crucero y ha avanzado que Navantia está tramitando la apertura de una oficina en Miami, donde se encuentra el puerto con mayor volumen de cruceros del mundo, para impulsar la contratación de obras.

Diez años después de la entrada del primer crucero en los diques de la Unidad de Reparaciones de Navantia en Cádiz, la compañía ha reafirmado su apuesta estratégica por este negocio y ha expresado su determinación de aumentar tanto los contratos como su alcance, después de un año, 2021, que ha sido récord en reparaciones de cruceros en la Bahía.

Con motivo de este aniversario, Ricardo Domínguez ha inaugurado en el Palacio de Congresos de Cádiz una exposición que rememora estos 10 años, en los que se han reparado o mantenido en el astillero de Navantia un total de 86 buques de crucero para 20 armadores diferentes y con un total de siete millones de horas de trabajo.

“Excepto en 2020, debido al parón que provocó la pandemia, las reparaciones de cruceros dejan más de 10 millones al año en la Bahía de Cádiz, riqueza y empleo. Estos 10 años en el negocio de cruceros muestran también el empeño de Navantia por conseguir trabajo e ingresos para todos nuestros centros y para la comarca”, ha declarado Ricardo Domínguez en la inauguración de la exposición.

En la Unidad de Reparaciones se han realizado grandes transformaciones de buques pertenecientes a empresas referentes del sector, como Royal Caribbean International, Carnival Corporation o Disney Cruise Line. Destacan el Oasis of the Seas, Freedom of the Seas, Carnival Sunrise, Carnival Radiance y los Disney Magic y Wonder.

Por su parte, el director de la Unidad, Antonio Domínguez Abecia, ha explicado que el proyecto de abrir oficina en Miami está destinado a acercarse a los operadores y aumentar las contrataciones en origen. Además, ha subrayado como objetivo que Navantia y las empresas colaboradoras colaboren para ofrecer cada vez mayor alcance de trabajo “como elemento diferenciador ante la competencia”. Las reparaciones de grandes cruceros pueden dar empleo a más de 5.000 personas a bordo, incluyendo a las tripulaciones y los trabajos que actualmente realizan directamente los armadores.

“Actuando cada uno desde sus legítimos intereses, sé que no olvidamos en ningún momento ni circunstancia el objetivo común que todos perseguimos, conseguir y mantener una carga de trabajo estable y sostenible”, ha dicho el director.

“Hemos conseguido lo más difícil. Tenemos la fama y la reputación de realizar trabajos y proyectos complejos en plazos muy ajustados con plena satisfacción de nuestros clientes. Y eso ha sido a base de duro trabajo a lo largo de estos diez años. Ninguno podemos permitirnos que esa fiabilidad se pierda”, ha añadido.

Antonio Domínguez Abecia ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores de Navantia y de empresas colaboradoras por su compromiso y dedicación, que ha permitido alcanzar el hito de estos primeros 10 años. En la exposición están incluidas fotografías de esos equipos humanos.

A la inauguración han asistido, entre otros, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco; el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, José María Román; el Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz (ALARDIZ), Ricardo Hernández; y el secretario de Femca, José Muñoz.

Fotografías y vídeos

La muestra puede visitarse desde este viernes hasta el domingo 20 de febrero a las 14.00 horas. Se compone de distintos paneles con fotografías y por varios vídeos que recogen las reparaciones realizadas por Navantia a alguno de estos grandes cruceros. Las imágenes hacen un recorrido por momentos impactantes de la llegada o salida de estos buques, de las distintas maniobras que son necesarias para preparar la reforma o imágenes aéreas que muestran la dimensión de algunos de esos buques, con hasta 360 metros de eslora.

Otros están dedicados a contemplar en imágenes algunos de los equipos humanos que han participado en las obras de esos buques a lo largo de los años, al impacto que supone para la ciudad de Cádiz el atraque de cruceros en el astillero de Cádiz o a poder contemplar el interior de un buque en plena reforma. Por último, otro panel refleja cómo se ha reflejado en los medios de comunicación el efecto socioeconómico que supone la reforma de un gran crucero, no solo para Navantia, sino para la industria auxiliar y la economía gaditana.

Tras la intervención del director, en el evento se ha emitido un vídeo que refleja uno de los momentos históricos vividos en la Unidad de Negocio de Reparaciones Bahía de Cádiz el pasado mes de septiembre, cuando hasta ocho cruceros fueron reparados simultáneamente entre los astilleros de Cádiz y Puerto Real. Todos estos trabajos simultáneos durante estos dos meses en los ocho cruceros conllevaron aproximadamente 650.000 horas de trabajo, mientras que el número de trabajadores necesarios osciló entre los 1.000 de media durante el mes de agosto (500 en Cádiz y 500 en Puerto Real), y llegó hasta los 1.400 durante septiembre (600 en Puerto Real y 800 en Cádiz).

El año 2021 finalizó con más de 50 barcos reparados en la Unidad de Negocio, de los cuales 18 fueron grandes cruceros. La reparación de este tipo de buques durante este año supuso más de 1,4 millones de horas de trabajo, lo que significa un promedio diario de 400 trabajadores de industria colaboradora.

**La exposición, de acceso libre en el Palacio de Congresos de Cádiz, puede visitarse este viernes 18 y sábado 19 de febrero, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo 20 de febrero de 10.00 a 14.00 horas.

FUENTE: Navantia

