Milagros Gómez (VOX): “Puerto Real necesita políticas de proximidad que saquen a nuestra ciudad del pozo”

Milagros Gómez, Candidata de VOX a la Alcaldía de Puerto Real, atiende a Puerto Real Hoy en vísperas de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo en la localidad. Esta será la primera vez que Gómez se presente a unos comicios municipales, con el objetivo de que el partido verde entre en el Consistorio.

Gracias por atendernos Sra. Gómez en esta entrevista con motivo de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo de 2023.

PUBLICIDAD

Puerto Real Hoy: La primera de las preguntas es obligada. ¿Quién es Milagros Gómez, candidata de VOX Puerto Real a la Alcaldía?

Milagros Gómez: Soy estudiante del primer año del Grado de Ciencias Políticas y de la Administración. Anteriormente estudié Filología Inglesa y realicé el Máster de Profesorado. La mayor parte de mi vida profesional la he dedicado a la aviación, trabajando como sobrecargo de cabina de pasajeros.

Tuve que salir de Puerto Real en busca de empleo, y esa es la realidad de muchos jóvenes de nuestra ciudad, donde es prácticamente imposible encontrar trabajo. Esta es una de las consecuencias de las políticas socialistas, falta de empleo y, por lo tanto, desarraigo.

En mi caso, cuando regrese a Puerto Real 17 años después, me impacto el antes y el después. Y esta es una de las razones por las que decidí dar un paso adelante en VOX. Han dejado morir nuestra ciudad, limpieza, deporte, empleo, ocio …

Hay mucho que hacer, pero poco interés o ninguno por parte de los que han gobernado. Hoy estamos firmes y convencidos de que con VOX el cambio de rumbo es posible.

PRH: Han sido cuatro años marcados por la pandemia, evidentemente. ¿Qué balance hace de manera general del funcionamiento del Ayuntamiento visto desde fuera?

MG: Han sido cuatro años muy duros para todos. Por esta misma razón, se deberían de haber tomado medidas urgentes para ayudar a las familias.

Se han perdido muchos puestos de trabajo y casi cuatro años después aún no vemos soluciones, los negocios siguen cerrando, las familias siguen pasándolo mal. La pandemia ya no es una excusa.

Los puertorrealeños estamos sufriendo las consecuencias del elevado coste de la vida y es necesario garantizar la protección de todos frente a la pobreza. Tenemos que llevar a cabo bajadas de impuestos para aliviar la asfixia fiscal que sufrimos en estos momentos.

Las PYMES necesitan ayuda urgente, no pueden esperar. No podemos permitir que un negocio más cierre en Puerto Real, todo lo contrario, debemos incentivar la apertura de nuevos negocios que equivalen a nuevos puestos de trabajo. También debemos simplificar la burocracia, para que las personas emprendedoras no encuentren ningún obstáculo en su camino si deciden abrir algún negocio en la localidad.

PRH: Milagros Gómez llega con una lista formada por miembros únicamente de Vox. Miembros con experiencia en las pasadas elecciones municipales, nacionales y autonómicas y otros nuevos. ¿Qué nos puede contar de la construcción de su lista?

PRH: Es un orgullo formar parte de la lista electoral de VOX o del equipo, como me gusta llamarlo, porque eso es lo que somos. La lista está formada por personas muy diferentes, hay estudiantes, trabajadores, autónomos, y por supuesto, también hay compañeros desempleados. Esto nos ayuda a conocer mejor la situación de todos los ciudadanos, ya que conocemos su situación de primera mano. Por ejemplo, los desempleados saben lo complicado que es encontrar un trabajo en la villa, los autónomos ven mes a mes como sus impuestos suben y suben hasta el punto que muchos de ellos tendrán que cerrar sus negocios si las cosas no cambian.

Aunque todos somos diferentes, tenemos algo en común, compartimos los principios y valores de nuestro partido.

Creemos firmemente en la importancia de poner a la familia en el centro de las políticas públicas, promover el crecimiento del empleo, y también muy importante, pensamos que las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que se han hecho hasta ahora.

PRH: Como se decía en su presentación, es usted una antigua emigrante española que ha regresado tras varios años viviendo y trabajando en el extranjero. Como expat, ¿Cómo ha visto Puerto Real desde el exterior? ¿En qué estado ve Puerto Real tras estos cuatro años de mandato PSOE y AxSí?

MG: Es una situación que me preocupa mucho como he mencionado porque al haber estado residiendo en diferentes países, he tenido la suerte de conocer países cuyos gobiernos y ayuntamientos funcionan muy bien, países en los que puedes encontrar trabajo en una tarde como, por ejemplo, en Reino Unido.

Sin embargo, aquí en Puerto Real, parece que los ciudadanos se han acostumbrado a que sea normal que no haya trabajo, a que sea normal irse afuera a trabajar, que las calles estén sucias, que las aceras sean un peligro para todos. Llevan tantos años viviendo así, que parece que lo ven como algo cotidiano y normal pero no lo es, me entristece porque parece que se han resignado a vivir así, en estas condiciones tan duras.

Un puertorrealeño tiene todo el derecho a vivir en un lugar limpio, con todos los servicios sociales que necesite y con un ayuntamiento que cuide a sus habitantes. El ayuntamiento tiene la obligación de promover el empleo para garantizar que todos los ciudadanos puedan trabajar y poder optar a tener un hogar y una familia.

Usted habla de cuatro años, pero el problema es que desde que yo nací, hace ahora 40 años, en Puerto Real han ido tomando el relevo diferentes partidos, pero todos con las mismas políticas, que ya se ha comprobado claramente que no funcionan, y esto no lo digo yo, solo hay que abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor.

En estos dos años que llevo ahora en Puerto Real desde que volví, he estado visitando todas las barriadas para conocer su estado y no hay ninguna que se pueda decir que está medianamente cuidada. Hay zonas abandonadas y otras muy abandonadas. Hoy he estado en la zona del Marquesado y los vecinos me han comentado lo abandonados que se sienten, los mismos vecinos se tienen que hacer cargo de la limpieza y cuidado de sus calles, y me refiero a la zona central donde se encuentra la carretera del Marquesado. La zona del Río San Pedro, qué puedo decir, sus calles y aceras lo dicen todo, es un peligro para todos.

PRH: Centrándonos ya en las Elecciones del 28 de Mayo. ¿A qué aspira VOX en estos comicios?.

MG: Tenemos puesta la confianza en el voto de los puertorrealeños.

En VOX llevamos años trabajando en las mesas informativas y hemos visto un cambio increíble en los ciudadanos.

Están muy cansados de la situación actual y es lo que nos transmiten día tras día. Conocemos los problemas de los puertorrealeños porque ellos mismos nos lo cuentan, visitamos las diferentes barriadas y vemos las necesidades de cada área.

Todos coinciden en lo mismo que son los puntos principales de nuestro programa, ya que hemos realizado el programa basándonos en las necesidades que los puertorrealeños nos han transmitido durante estos años, empleo, familia, seguridad, limpieza, mantenimiento, zonas verdes, deporte y ocio, mayoritariamente.

Esperamos que la confianza que los puertorrealeños nos den el 28 de mayo nos permita entrar en el ayuntamiento y comenzar a trabajar por nuestro municipio.

PRH: En las últimas elecciones municipales se quedaron cerca de superar al PP y también de conseguir escaño en el Pleno, ¿Será esta la primera vez que VOX entre en el Consistorio?

MG: Tal y como le he comentado son los ciudadanos los que decidirán el día 28. Los cambios a los que aspiramos desde VOX se tienen que hacer desde dentro. Puerto Real necesita políticas de proximidad que saquen a nuestra ciudad del pozo en el que está sumida.

Y esto solo lo puede hacer VOX.

PRH: ¿Qué se podría haber hecho más en Puerto Real en estos cuatro años?.

MG: Muchísimas cosas. Si empiezo a mencionar, creo que no terminaría.

La economía local es muy parecida a la economía de nuestro hogar. El dinero del que disponemos, lo podemos utilizar para cosas importantes como pagar la luz, el agua, la hipoteca, etc. o lo podemos malgastar; el problema es que, si malgastamos el dinero, después no vamos a poder pagar las cosas que son realmente importantes.

Esto es exactamente lo que ha pasado durante estos últimos 40 años que yo he conocido. Ya todos hemos comprobado que tanto el ayuntamiento actual como los anteriores no funcionan y hemos ido de mal en peor, por lo que ha llegado la hora de un cambio positivo y ahí es donde está VOX, somos la única alternativa.

PRH: ¿Qué destacaría de su programa electoral de cara a estas elecciones?

MG: Todo el programa está centrado en el cuidado a los ciudadanos, que somos los realmente importantes, las propuestas están enfocadas a facilitar la vida de todos. Por ejemplo, bajada de impuestos para aliviar a las familias y empresas; ayudas directas al pequeño y mediano comercio para promover el empleo; evitar la excesiva burocracia, para que podamos volver a abrir las persianas de aquellos autónomos que se vieron obligados a cerrarla, debido a los altos impuestos; limpieza y rehabilitación del municipio; fomento de las actividades de ocio y deporte; cuidado de nuestros mayores y refuerzo de la seguridad. Todo lo necesario para vivir en el lugar que nos merecemos.

Todas las propuestas giran en torno al bienestar de las familias y el empleo.

VOX es el partido del sentido común, por lo tanto, en ese sentido común están centradas todas nuestras propuestas.

PRH: Una pregunta obligada. ¿Líneas rojas en cuanto a pactos para después del 28 de Mayo?

MG: Nuestra línea roja es decir siempre la verdad y cumplir lo que prometemos.

Nuestro objetivo es poder llevar a cabo los cambios necesarios en las políticas públicas y desterrar las políticas social comunistas que nos han llevado a la ruina. Los ciudadanos que nos voten, pueden estar seguros de que no vamos a regalarle sus votos a otro partido.

Quien quiera entenderse con nosotros debe respetar y compartir nuestros valores y principios.

PRH: Por último, un mensaje a los puertorrealeños de cara a la campaña y al 28 de Mayo.

MG: Solo tenemos una oportunidad cada cuatro años de poder cambiar la situación de nuestra localidad y Puerto Real no podría resistir otros cuatro años así, con estos relevos de gobiernos y pactos que no nos llevan a nada como hemos podido comprobar.

Este es el momento de cambiar las cosas, esta es nuestra oportunidad.

Votar es un derecho, pero también un deber. Ha llegado el momento y la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera y tomar cartas en el asunto. Es el momento del sentido común, es nuestro momento. Solo VOX es capaz de revertir esta situación.