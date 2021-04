Los vecinos del Río San Pedro muestran un “sentimiento de distanciamiento de la Villa”

La Plataforma Vecinal del Río San Pedro ha vuelto a quejarse del incumplimiento de demandas por parte del Ayuntamiento de Puerto Real. Y lo ha hecho a través de un comunicado donde expresan su malestar después de que el Consistorio no haya contestado a más de diez instancias vecinales en los últimos ocho meses.

“A pesar que desde nuestra Plataforma, contando sólo con los medios de la voluntariedad y esfuerzo de los vecinos, hemos sido capaces de concretar en documentos expositivos de razones detalles y argumentos nuestras solicitudes y propuestas, para facilitar así su tratamiento por parte del Ayuntamiento y obtener sus mejores respuestas, no hemos conseguido que se nos atienda debidamente. Así desde el mes de septiembre, venimos enviando instancias referentes a las distintas demandas y temáticas de nuestra barriada, sin encontrar respuestas por parte de nuestro Consistorio”, señalan en su comunicado.

“Instancias que nos vemos en la necesidad de reenviar con el devenir de los meses, sin que hasta hoy hayamos conseguido que cambie la dinámica. Tratándose de temas referentes a la salud; al medio ambiente; trabajos del GEN como limpieza, jardines, replantación de nueva arboleda, plan de desbroces en calle Proa, arreglos de calles por adoquines rotos, boquetes, asfaltado…. O demandas de elementos culturales, propuesta de poner en valor nuestra historia y patrimonio histórico. Así como una larga lista de temas que nos preocupa y que han sido tratados en reuniones sin que se hayan concretado en resultados. Asuntos que consideramos importante para nuestra comunidad como las descargas de graneles contaminantes, cables de alta tensión, transporte, nueva EDAR, punto limpio, bicentenario Batalla Trocadero, playas, actividades de ocio juvenil, y un largo etcétera”, añaden.

“Sentimos por parte de nuestra asociación que las relaciones con nuestro Consistorio no están siendo fáciles, nos sentimos ninguneados cuando no se nos responde a nuestras instancias formalmente como es debido. Encontramos rechazos a nuestras demandas y propuestas que muestran falta de interés por los mismos. Hay un descontento y desilusión en las relaciones con el Ayuntamiento, que no se esfuerza suficientemente en buscar soluciones a nuestros problemas como barriada. Así, dificilmente se pueden conseguir mantener la voluntad de participación y contribución de los vecinos, en lo que supone la canalización y encauzamiento de los problemas del barrio a través de la asociación”, prosiguen.

“Nuestros vecinos acuden a la Plataforma en un acto de desmoralización en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas, pero con este marco de relaciones es difícil trabajar en colaboración.No podemos más que considerar que existe poca predisposición y voluntad política hacia nuestra barriada, todo se queda en palabras y promesas, a lo que se suma un desconocimiento y falta de datos in situ de la realidad de nuestro barrio, por parte de nuestros concejales y responsables técnicos, como hemos podido constatar en numerables ocasiones”, indican.

“Es evidente que esto provoca en los vecinos del Río San Pedro un incremento en el sentimiento de distanciamiento de la Villa, al no sentirse participado en el tratamiento de sus problemas por su corporación municipal. No pretendemos ser más que nadie, ni tampoco más impaciente, pero no podemos dejar estar menos atendida que cualquier otra barriada. Solicitamos un cambio de actitud por parte de quienes nos gobiernan, las relaciones deben cambiar, sólo pedimos que se esté a la altura de los acontecimientos y la realidad de nuestro barrio, queremos y debemos ser escuchados en todos nuestros problemas y que se den soluciones concretas, más allá de las promesas. Grave nos parece que llevemos año y medio con nuestro pabellón cerrado, y puede que hasta Septiembre no lo podamos ver abierto, son muchos vecinos los que nos dicen que pagan impuestos pero no ven mejoras”, inciden.

“Es necesario notar realmente un punto de inflexión por parte de nuestro excelentísimo Ayuntamiento, en las relaciones con nuestro barrio del Río San Pedro.Vivimos en un buen y bonito barrio con identidad propia, pero que necesita más atención de las administraciones, en especial de su Ayuntamiento, por lo que no vamos a desvanecer en el empeño de solicitar lo que nos corresponde como núcleo poblacional puertorrealeño”, finalizan.

INSTANCIAS PENDIENTES DE CONTESTAR TEMÁTICA PRIMERA FECHA Instancia Historia Caño de la Cortadura MEMORIA HISTORICA sep-20 Instancia barrera vegetal con zona industrial SALUD sep-20 Instancia defensa Camaleón en Eucaliptal MEDIO AMBIENTE sep-20 Instancia Sendero saludable SALUD sep-20 Instancia trabajos de SIFU y GEN, bordillos rotos, podas y nuevos arboles MEDIO AMBIENTE oct-20 Instancia Adoquines y hundimiento pavimento de las podas grupo Gen URBANISMO oct-20 Instancia solicitando información sobre fumigaciones mosquito del Nilo SALUD dic-20 Instancia Podas en calle Proa MEDIO AMBIENTE dic-20 Instancia revolución verde, estudio zonas verdes MEDIO AMBIENTE dic-20 Instancia uso de nidos aves insectívoras plagas SALUD dic-20 Instancia de vía del tren, primera línea de Andalucía MEMORIA HISTORICA ene-21 Instancia cumplimiento del PGOU Biblioteca y Centro Cultural URBANISMO feb-21

