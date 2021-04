EQUO denuncia el abandono de las zonas verdes de “El Almendral”

VERDES EQUO Puerto Real ha emitido un comunicado para denunciar la situación de las zonas verdes en la zona de El Almendral (polígonos IV-A y II-A). La zona muestra un lamentable estado de abandono que no debería producirse ya que la transferencia del servicio a GEN que se aprobó al final del pasado mandato por el anterior gobierno incluye estas zonas.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Vanessa Huerta, concejala y portavoz de VERDES EQUO ha manifestado que “reiteramos que este gobierno no ha hecho nada por mejorar la situación de las zonas verdes del municipio. En mayo de 2019 después de años de trabajo se aprobó la nueva transferencia del servicio de jardines a GEN. Lo cual supuso un aumento de 352.000€ para el servicio. Siendo el total actual de 850.000€. Es decir, el actual gobierno tiene muchos más recursos de los que tuvieron mis compañeros para mantener las zonas verdes de la ciudad. Pero esto no se está notando lo suficiente.”

Para VERDES EQUO es importante destacar “la especial dejación a la hora de fiscalizar los trabajos que debe hacer la empresa GEN. Cabe recordar que el concejal responsable llegó a afirmar que la zona del soterramiento no estaba en la transferencia del servicio. Lo cual era falso y demostraba que no había hecho su trabajo de analizar el documento de la transferencia. Cuando se lo demostramos con papeles ha empezado a mantenerse la zona.”

“Volviendo a la zona de El Almendral, en el inventario de zonas a mantener por GEN se encuentran los polígonos IV-A y II-A indicando en el inventario por ejemplo 8.800 m2 de césped o 17.800 m2 de desbroce. Se le paga a GEN por ello y por tanto debe hacerlo. Pero el Ayuntamiento, en este caso el concejal de Medio Ambiente, se lo debe exigir”, indican.

“Desde VERDES EQUO ya hemos dicho en ocasiones anteriores que no nos molestan las hierbas y que nos preocupa mucho más que se eche un veneno tan dañino como el glifosato en nuestras calles. Pero eso es una cosa y que GEN no cumpla con sus tareas de mantenimiento es otra distinta. Hay que buscar un equilibrio entre el respeto a los procesos biológicos de las especies que tenemos en nuestro ecosistema urbano y un correcto mantenimiento de las zonas. Pero para eso hay que trabajar mucho y planificar. Algo que el actual Gobierno no está haciendo. Es importante recordar que en la pasada legislatura los grupos políticos que ahora gobiernan atacaron con vehemencia al anterior Gobierno por la cuestión de los jardines. Parece que es algo que ya no les preocupa tanto”, señalan.

Para finalizar Huerta termina reconociendo que “en la anterior legislatura la gestión de los jardines fue muy complicada y hubo carencias. En 2015 había una situación de desorganización y una encomienda de gestión a la empresa pública GEN que era claramente deficitaria, contando sólo con 500.000€. Además la valiente decisión de prohibir el glifosato agravó el problema. Pero mis compañerxs dejaron el servicio mucho mejor de como lo encontraron. Una situación desde 2019 que no luce por la falta de gestión del actual gobierno”.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

PUBLICIDAD