Las mejoras municipales llegan hasta la Sala de Barrio del Río San Pedro

En el interior de esta Sala deportiva se acaba de terminar un sistema de seguridad en altura con una inversión de 20.000 euros. Tal y como ha explicado el responsable de Deportes, “aunque no se vea, es una infraestructura vital que hasta ahora no existía, y no se podía acceder a los techos para su reparación y limpieza, imposibilitando el correcto mantenimiento de la cubierta. Esta circunstancia hacía retrasar y encarecer cualquier trabajo por pequeño que fuera”.

