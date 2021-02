Familias del CEIP Río San Pedro inician las protestas por el estado del centro

Tanto el AMPA como la Plataforma Vecinal lamentaron que los escolares “hayan tenido que llevar mantas a las clases, ya que no es posible encender los calefactores, debido a que los térmicos de seguridad cortan la corriente al no soportar el más mínimo aumento de intensidad en un colegio que tiene el triste honor de ser el único de Puerto Real que no ha saneado nunca su entramado eléctrico interno. Hechos agravados por culpa de la situación de pandemia, que obliga al alumnado a recibir las clases con las ventanas abiertas”.

