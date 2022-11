La Plataforma Vecinal Río San Pedro señala que “Elena Amaya demuestra que no considera al Río San Pedro como un barrio de Puerto Real”

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha señalado que la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, “demuestra que no considera al Río San Pedro como un barrio de Puerto Real”.

“En la barriada del Río San Pedro rondaba durante toda la semana pasada la misma pregunta: ¿Va a venir la alcaldesa al 40º Aniversario? Pues los peores pronósticos se cumplieron y Elena Amaya no apareció por ninguno de los 20 actos que durante los siete días de actos lúdicos, festivos y culturales se desarrollaron durante la semana del 21 al 27 de noviembre. Si hubiese venido por el barrio hubiese podido aprender de la singularidad de la barriada, conocer cómo fue el inicio, cómo fueron los primeros días y cómo la lucha de todos y todas ha permitido llegar a estos días, más allá de que tengamos dos puentes para ir a la capital”, señalan desde la Plataforma Vecinal.

“Miembros de la Plataforma, semanas atrás, instaron a Pedro Olmedo, actual Concejal de Cultura y Fiestas, a que recordara a Elena Amaya que esperábamos su visita en alguno de los siete días de actividades, dado que es la máxima autoridad del municipio. Hecho que no se ha producido, lamentablemente”.

“Desde la Plataforma Vecinal queremos expresar públicamente nuestra indignación con una alcaldesa que, no solo no ha encabezado, como se comprometió, a luchar por problemas históricos de la barriada como el transporte público, los cables de alta tensión y la toxicidad de las descargas de graneles en la Cabezuela, sino que le hace un nuevo ‘feo’ a las vecinas y vecinos del Río San Pedro en su 40º aniversario, demostrando públicamente que no nos considera un barrio de Puerto Real y que para ella este rincón del municipio no está en su agenda de trabajo”.

“Queremos señalar que los dos responsables municipales de Fiestas con los que hemos trabajado para esta efeméride, el anterior Alfredo Fernandez y el actual Pedro Olmedo, sí han cumplido con los compromisos adquiridos con la organización del 40º Aniversario y, salvo algunos flecos por mejorar, la labor y el compromiso de ambos han estado a la altura de las circunstancias”, finalizan.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

