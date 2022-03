La Plataforma Vecinal Río San Pedro recrimina al Ayuntamiento que “aún no haya aclarado el estado de la pasarela que cruza la CA-35”

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha denunciado “la inacción de las administraciones. Desde el mes de julio del año pasado soportamos una pasarela peatonal que cruza la CA-35 cerrada. Este hecho lo hemos denunciado en reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, al cual se le mandó instancia e incluso se pidió a un grupo de la oposición que realizase la correspondiente pregunta en el Pleno Municipal. La única respuesta obtenida ha sido que desde el área municipal se iba a preguntar a Fomento, pues se considera que no es de la competencia del Ayuntamiento”.

Desde la Plataforma valoran como “necesario” una pasarela, conocida popularmente como el puente azul, que posibilita que los estudiantes y vecinos puedan ir al Polígono Industrial del Trocadero de una forma directa. “Un elemento que permite dotar de independencia a la ciudadanía, al poder tener acceso a este polígono sin tener que hacer uso del coche, pues tampoco hay transporte colectivo que permita ir a la zona industrial. Tal como decía la Sra. Alcaldesa, podemos coger dos puentes para irnos a Cádiz, pero no podemos hacer uso de esta pasarela peatonal en el municipio”.

“Ante la falta de contestación de nuestro Ayuntamiento, el colectivo vecinal decidió hacer instancia al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Agradecemos la pronta respuesta de este ente, no estamos acostumbrados a que se nos respondan las instancias. Del escrito observamos que dicho Ministerio había comunicado al Ayuntamiento en dos ocasiones, el 11 de abril y el 5 de septiembre del 2019, que el mantenimiento de dicha superestructura le corresponde al Ayuntamiento”.

“Desgraciadamente, nuestro Ayuntamiento no nos ha contestado aún a la instancia presentada, ni nos había comentado que la competencia del arreglo corresponde al municipio. No vamos a entrar en qué administración tiene la competencia o no, pero sí exigimos que se arregle lo antes posible, y que los compromisos que todas las administraciones tienen con la reducción de la contaminación no sean solo palabras y sean hechos. Por lo que esperamos que el Ayuntamiento nos presente en breve un plan de actuación para resolver la apertura de este puente, con su correspondiente calendario, pues ya llevamos 9 meses con el puente cerrado”, finalizan.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

