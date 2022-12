‘La Piñonera’ y ‘Recova Jesulín’ se hacen con los primeros premios de los Concursos de adornos navideños de escaparates y de puestos del Mercado de Abastos

Ya se conoce el fallo del jurado de los concursos de adorno de escaparates del comercio de Puerto Real y del de decoración de puestos del Mercado de Abastos, convocados por el Ayuntamiento, a través de la delegación de Comercio, responsabilidad del concejal Pedro Olmedo, para incentivar el comercio local con una oferta más atractiva.

En el concurso de ‘Escaparates’, en el que han participado un total de 22 comercios, el primer premio ha sido para ‘La Piñonera’ (C/ Real, 51-53), el segundo para ‘Calzados Piecitos’ (C/ De la Plaza, 91) y el tercero para ‘Ohana. Moda y complementos’ (C/ Cruz Verde, 28).

En el concurso de ‘Puestos del Mercado de Abastos’, que ha registrado ocho participantes, el primer premio ha sido para ‘Recova Jesulín’, el segundo para ‘Frutas y hortalizas Soria’ y el tercero para ‘Frutería Manolín’.

El jurado ha estado presidido por el concejal, Pedro Olmedo, y compuesto por, Juana Berenguer Muñoz (dependienta del establecimiento ‘La Gloria’), Antonio Montesinos Gutiérrez (diseñador gráfico) y José Enrique Izco Reina, (artista local del colectivo ‘La Máquina Creativa’). La valoración, según el jurado, “ha sido muy difícil teniendo en cuenta que todos los participantes han desarrollado un excelente trabajo caracterizado por la originalidad, creatividad y buen enfoque desde el punto de vista comercial”.

Desde la delegación de Comercio del Ayuntamiento su concejal ha querido agradecer la participación registrada en ambos concursos.

