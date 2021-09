Juanma Moreno anuncia la vuelta a la normalidad en las zonas de Andalucía que están en “riesgo bajo”

Estas normas se publicarán mañana en el BOJA y entrarán en vigor en la medianoche del jueves. La vuelta a la normalidad en las zonas de “riesgo bajo” no tendrá efectos reales hasta el viernes, ya que actualmente no hay ningún distrito sanitario en Nivel 0. Se prevé que este jueves los comités territoriales modifiquen el mapa de niveles, con efecto el viernes, por lo que a partir del viernes la normalidad se restablecerá en, aproximadamente, la mitad de los distritos sanitarios de Andalucía. En cambio, sí se podría aplicar ya desde el jueves el aforo al 100% en espectáculos, museos, auditorios, plazas de toros y competiciones deportivas de nivel local, provincial y autonómico en toda Andalucía, ya que todos los distritos sanitarios de la comunidad están ya en Nivel 1.

