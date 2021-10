Historia de Puerto Real: Sobre la efeméride de 1820-1823 (II)

Hablar hoy de defensa de las libertades, de defensa del constitucionalismo, de los principios de igualdad, libertad y fraternidad, de quienes (como los defensores del Trocadero en 1823) se esforzaron -y de qué manera- por conseguir sembrar la semilla de un mundo mejor, un mundo regido por principios democráticos frente al autoritarismo, un mundo donde la idea de que todas las personas somos iguales con independencia de cualquier factor (nacimiento, raza, sexo, religión, etc., etc…), un mundo donde fuera (donde sea) posible que todos seamos ciudadanos, y no súbditos (y para ello es imprescindible la educación, la formación, la conciencia, el fomento del espíritu crítico, pues son muchas las formas de control, las formas de dominio, y seguimos estando muy lejos de ser ciudadanos libres, tan lejos como estamos del reparto de la riqueza y del acceso al control de los medios de producción…).

En el caso de la conmemoración de 1820-1823/2020-2023 se trata además de una efeméride que no solamente tiene que ver con la fecha en la que tuvo lugar la toma de la portorrealeña isla del Trocadero -y del Fort Luis en ella emplazado- por el ejército francés de los “Cien Mil Hijos de San Luis”, comandado por el duque de Angulema (el príncipe Luis Antonio de Borbón, sobrino del rey Luis XVIII y futuro heredero del trono de San Luis -sería el Delfín de Francia al ascenso de su padre, Carlos X, al trono galo en 1824), lo que ocasionaría la definitiva caída del gobierno liberal español, la liberación del soberano hispano Fernando VII y la recuperación por parte de éste de sus poderes absolutos, quedando derogada la Constitución de 1812 y siendo perseguidos los liberales (con el exilio de muchos y la muerte de no pocos, como el mismo general Riego, cuyo pronunciamiento en Las Cabezas de San Juan en 1820 permitiría la llegada al poder de los liberales y la instauración de un gobierno constitucional durante el así llamado “Trienio Liberal” entre 1820 y 1823 precisamente).

Por tanto, la conmemoración de una efeméride (que puede tener tintes de mucha mayor envergadura, y que no deja de contar con una carga ideológica -como todo hecho histórico en realidad) no es solamente la oportunidad de una celebración determinada, ni una ocasión para singularizar el momento (político, social, económico…) que se esté viviendo en cada caso y en cada escenario, sino que debe contar con una trascendencia en lo temporal y en lo político, de manera que dicha conmemoración pueda ir más allá de la circunstancia cronológica puntual y concreta de los momentos de su desarrollo (y de la fecha o fechas de referencia) y pueda llegar a convertirse en una herramienta de acción cultural y social, como decimos, más allá de unas fechas determinadas, específicas.

