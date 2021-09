Historia de Puerto Real: “El damero portorrealeño, símbolo y metáfora”

El damero portorrealeño, símbolo y metáfora

Resumen. En el presente artículo[2] nos acercamos a la carga simbólica de la trama en damero del casco histórico de Puerto Real, que refleja los ideales y la estética del poder de la nueva Monarquía Hispánica de los Reyes Católicos.

Palabras clave. Puerto Real, trazado hipodámico, Hipodamo de Mileto, Reyes Católicos, Monarquía Hispánica.

Abstract. In this paper we consider the symbolism of the hyppodamicurban layout of the historic center of Puerto Real, which reflects the ideals and aesthetics of the power of the new Hispanic Monarchy built by the Reyes Católicos.

Keywords. Puerto Real, hyppodamic urban layout, Hyppodamus of Miletus, Reyes Católicos, Hispanic Monarchy.