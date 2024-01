Fermín y Antoñito, pregoneros del Carnaval de Puerto Real 2024

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Área de Cultura y Fiestas, ha confirmado que Fermín Coto y Antonio Domínguez, serán los pregoneros del Carnaval de Puerto Real 2024. Fermín y Antoñito, como son conocidos en el mundo del carnaval, fueron los primeros en reaccionar en redes sociales.

“Queremos dar la noticia de que este año seremos pregoneros del carnaval en Puerto Real, nuestro pueblo, donde crecimos y vivimos el carnaval desde la cuna. Me siento súper ilusionado con esta noticia como hacia años que no me ilusionaba, como para no, al lado de mi hermano Fermín Coto Raposo, con nuestras familias, con los nuestros, que sin ellos no somos nadie”, aseguró en su cuenta de Facebook.

El Pregón de Carnaval de Puerto Real 2024 tendrá lugar el próximo 15 de Febrero alrededor de las 20:00 h.. “Haremos un pregón muy cercano, intentaremos que todos los Puertorrealeños se sientan identificados, lo crearemos de lo más original posible, donde tenemos la suerte de que asistirán artistas y carnavaleros referentes de nuestro pueblo y de nuestra provincia. Prepararemos un pregón 2.0 con un guión de interpretación más que de lectura, algo diferente, al cual nos caracteriza, y por supuesto le pondremos toda la ilusión y el esfuerzo del mundo”, aseguró Antoñito.

La Chirigota de Fermín y Antoñito

Aunque los dos componentes ya se iniciaron hace años, ambos saltaron a la fama a partir de 2014, cuando se volvieron a reunir para comenzar su primer proyecto juntos con la chirigota “Vamos a dar que hablar” alcanzando los cuartos de final del COAC y ganando varios premios por los concursos de la provincia. En 2015, volvieron al Carnaval con “OBDC chocho“, volviendo a llegar hasta cuartos de final y destacando en los concursos vecinos.

PUBLICIDAD

Tras un nuevo parón, en 2019 el grupo vuelve a unirse y con la chirigota “Si yo dijera lo que pienso”, alcanzan la fase de Semifinal del COAC y siendo reconocida como una de las ideas más originales de los últimos años, con un tipo que representaba un personaje común de la sociedad al que le acompañaba la nube de su propio pensamiento e iba pensando en voz alta.

Finalmente, en el anterior COAC 2020 con la agrupación citada, más popularmente conocida como “Los impacientes” alcanzaron la Gran Final y a la postre el segundo premio.

Por último, En febrero de 2023, vuelve la agrupación a concursar en el COAC. La agrupación, por nombre lleva “To me pasa a mí: Los desgraciaítos”. Aunque parecía imposible, consigue un nuevo giro al gran trabajo de interpretación realizado hasta entonces. Además de los constantes cambios en el repertorio y puesta en escena, deciden llevar a cabo el desarrollo de un hilo conductor en forma de historia, que, con el transcurso de los pases, conoceríamos como el personaje pasa de celebrar la compra de un ático maravilloso, a verse en la calle tras un cúmulo de desgracias.

La chirigota, a pesar de la gran competencia en ese año y las constantes comparaciones con el pelotazo anterior, consiguió entrar en la Gran Final y alzarse con el 3er Premio de la modalidad. Además, este año la agrupación sí pudo disfrutar de forma intensa del Carnaval y sus actuaciones por Andalucía y España, notando que distintas piezas del repertorio, han calado en el aficionado incluso más que otros años. Por ejemplo, el pasodoble tan conocido a la salud mental, el estribillo y la cuarteta del Tik Tok.

Currículum Carnavalesco de Antonio Domínguez “Antoñito”

2005 “EL GUERRERO ÁRTICO” ( 3 PREMIO CÁDIZ) (1 PREMIO PUERTO REAL)

2006 “SUEÑA LA MARGARITA CON SER ROMERO Y NOSOTROS CON LAS CUÑA DEL COHOLLEROS” (1° PREMIO PUERTO REAL)

2007 “EL FUTURO ESTÁ EN MIS MANOS” (1° ACCESIT CADIZ) (1° PREMIO PUERTO REAL)

2007 “LOS REYES DEL MANDO” (VERANO), (SEMIFINALISTA CADIZ) (1° PREMIO PUERTO REAL)

2008 “UNA OBRA DE POETAS” (CUARTOFINALISTA CADIZ) (1° PREMIO PUERTO REAL)

2009 “LA RUTA DEL COLESTEROL” (1° PREMIO PUERTO REAL)

2010 “LOS GALÁCTICOS (CUARTOFINALISTA CADIZ) (2° PREMIO PUERTO REAL)

2011 “LOS CREADORES” (SEMIFINALISTA CADIZ)

2012 “LOS HIJOS DE JUANA LA LOCA” (CUARTOFINALISTA CADIZ)

2013 “LOS MESSENGER Z” (CUARTOFINALISTA CADIZ)

2014 “VAMOS A DAR QUE HABLAR” (CUARTOFINALISTA CADIZ) (1° PREMIO PUERTO REAL)

2015 “OBDC CHOCHO” (CUARTO FINALISTAS CADIZ ) (1° PREMIO PUERTO REAL)

2016 “LOS QUE VIENEN DE MAREA” (VERANO) (4° PREMIO CÁDIZ)

2017 “LOS KUNFUNDIOS” (SEMIFINALISTA CÁDIZ)

2018 “LOS QUITAPUPAS” (SEMIFINALISTA CADIZ)

2019 “SI YO DIJERA LO QUE PIENSO” (autor) (SEMIFINALISTA CÁDIZ ) (1° PREMIO PUERTO REAL)

2020 “LOS IMPACIENTES” (autor) (2° PREMIO CÁDIZ) (1° PREMIO PUERTO REAL)

2023 “LOS DESGRACIAITOS” (autor) (3° PREMIO CÁDIZ)

Currículum Carnavalesco de Fermín Coto