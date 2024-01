El PSOE destaca “el gran bajón” de Puerto Real desde la llegada de la Confluencia

El PSOE de Puerto Real ha querido hacer un balance de lo que fue el 2023 en cuando a lo que la política municipal se refiere, “asumiendo la salida del gobierno y poniéndose rápidamente a trabajar desde la oposición, para que de manera responsable y constructiva se siguiera trabajando por el municipio, aportando su conocimiento y experiencia por el bien de Puerto Real”.

“En estos 6 meses de gobierno de la Confluencia, Con aurora Salvador como Alcaldesa, Adelante Andalucía Puerto Real y la pinza con el Partido Popular, solo hemos visto presentaciones de actuaciones y proyectos que dejamos programados desde el anterior gobierno del PSOE: Limpieza de escolleras, pasarelas para PMR en las playas, firma de Entrevías, las zonas comerciales de Marina de la Bahía y Tres Caminos, el cambio de todas las luminarias del pueblo con el proyecto LUMEN, el proyecto de toldos, plaza de abastos, cementerio, reconocimientos nacionales a proyectos realizados en el anterior mandato, el uso del remanente para actuaciones este 2024…” afirmó el portavoz, Carlos Salguero.

Para los Socialistas, “el gobierno de la Confluencia siempre que ha necesitado de la oposición ha mirado al PP y no a la izquierda, porque parece que le es más fácil interactuar con el señor Vicente Fernández que negociar con el PSOE, que tiene experiencia de Gobierno”.

Además, apuntan que “desde el verano se ha visto y constatado un gran bajón en el nivel de las fiestas que se han realizado, privatizando por ejemplo el ‘Rock D’Aki’, las Navidades han sido un copia y pega barato de lo que ya hicimos desde el PSOE en 2022, incluso han dejado a zonas importantes del municipio sin ornamentos navideños por primera vez en muchos años”.

“La tala de árboles indiscriminada por parte de los concejales Virginia Mena (Equo) y Antonio Gil (Adelante) ha sido generalizada en todo el municipio. Precisamente estos partidos eran los que antes salían en prensa criticando cualquier tipo de poda, ahora lo hacen de una forma desmesurada y descontrolada, y sobre todo, el partido de Equo, que ahora gobierna, está completamente callado”, añade Salguero.

“Los desbroces que se están realizando son muy severos y en algunas ocasiones innecesarios, cuando antes no paraban de sacar comunicados de prensa y preguntas en los plenos, evidenciando que cuando tienen la oportunidad hacen todo lo contrario a lo que decían”, prosigue Salguero.

Desde el PSOE recuerdan que “en el mes de septiembre el primer teniente de alcaldesa delegado de hacienda comunicó a los partidos de la oposición que haría llegar los presupuestos para 2024, sin embargo, nos encontramos ya en enero y aún no se ha recibido nada, pero teniendo en cuenta que tienen al señor Antonio Romero, anterior alcalde entre 2015 y 2019, y que en su mandato no presentó ninguno, y por lo tanta no nos sorprende”.

“Algo que sí se les está dando muy bien a este nuevo Equipo de Gobierno, es el ‘venderse’ en las redes sociales, ya que la misma obra o actuación la suben cada cierto tiempo, como el tapado de algunos socavones en el municipio y que lo han anunciado en varias ocasiones con la frase “Seguimos trabajando en el arreglo de distintas zonas”, continúa el que fuera Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en la anterior legislatura.

“Parece ser además, que la alcaldesa, Aurora Salvador, es ‘adicta’ a las fotos, algo que tanto criticaron de la anterior corporación y que ahora es a lo único que se dedican”, finalizan.

FUENTE: PSOE Puerto Real