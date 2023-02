Fallados los premios infantiles y de romanceros de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Puerto Real 2023

Tras dos días de semifinales celebradas en el Teatro Principal, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2023 de Puerto Real, ya se conoce el nombre de las agrupaciones ganadoras en categoría infantil y en la modalidad de romanceros adultos. Anoche ofrecía su veredicto el jurado de la presente edición compuesto por: Juan Montero (presidente), David Osuna, Manuel Molins, Cristina López y Salvador Campos (vocales).

Del mismo modo también se conocieron los nombres de las seis agrupaciones de adultos (chirigotas y comparsas) que esta noche, a partir de las 20:00 horas, participarán en la Gran Final.

En categoría infantil los premios han quedado de la siguiente forma:

1º Los notas de prensa (Puerto Real)

Chirigota:

1º The Golden Boys (San Fernando)

Cuartetos:

1º Los consentidos (Cádiz)

2º Selección olímpica gaditana “Aquí se entrena como nos da la gana” (San Fernando)

Romanceros:

1º No inventamos nada nuevo (Cádiz)

En la modalidad de romanceros categoría adultos los premios han sido:

1º Los caraviñeros (Puerto Real)

2º Vaya con la abeja Maya (Puerto Real)

3º Kadizko Bertsolariak (Cádiz)

También se dieron a conocer los nombres de las seis agrupaciones (chirigotas y comparsas de adultos) que participarán esta noche en la Gran Final. Serán las chirigotas, Los Pelahigos (Puerto Real), Los cortesanos del Rey (Puerto Real) y No he salido antes porque mi madre no me dejaba (Puerto Real) y las comparsas, Las que no pierden el tiempo (Puerto Real), El tranvía (Conil) y Cádiz despierta (Chiclana).

En el transcurso de la Gran Final se impondrá el ‘Plumero de Oro’ a José Manuel Morales Espinosa ‘Noly’, y la ‘Serpentina de Plata’ a Joaquín Moreno Venegas. Además, contará con la actuación (fuera de concurso) de la comparsa, Los Borracheras.

La alcaldesa, Elena Amaya, así como el concejal de Fiestas, Pedro Olmedo, han querido dar las gracias a todas las agrupaciones infantiles y de adultos que han participado en el Concurso de este año, tanto las locales como las de fuera, “que han logrado llenar de risas nuestro Teatro con el ingenio, la sátira, la ironía y el humor contenidos en cada una de las letras”.

Por último, la regidora local ha deseado mucha suerte a las agrupaciones que formarán parte de la Gran Final de esta noche y ha trasladado su enhorabuena a las infantiles y romanceros de adultos que se han alzado con los premios de la presente edición.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real