EQUO pide “valentía política” para mejorar la calidad de vida en el centro de Puerto Real

VERDES EQUO Puerto Real ha querido hacer balance del resultado de la votación de su propuesta en la que se solicitaban dos cortes de calles estratégicos en las calles Real y Teresa de Calcuta, con el objetivo de eliminar el tráfico de paso, es decir, aquel que no tiene como destino llegar al centro sino cruzarlo por las vías señaladas.

Vanessa Huerta, concejala y portavocía de Verdes Equo, ha querido mostrar su agradecimiento a Guillermo Cisneros de Ciudadanos, “se ve que en este caso la movilidad sostenible no es cuestión de ideología política, sino de personas y sentido común. La otra cara de la moneda fue la ambigua postura de Adelante. Del resto de partidos nos lo esperábamos, pero de un grupo como Adelante, que siempre suele enarbolar la bandera del ecologismo, no entendimos que no apoyara esta propuesta simplemente por no estar de acuerdo con las formas. Sin que dieran más explicaciones, sinceramente desde Verdes Equo no lo entendimos”.

Comentando el posicionamiento de los miembros del Equipo de Gobierno, Verdes Equo aclara que Manuel Izco, de AxSi, mantuvo una postura “interesada y desinformada. Interesada porque afirmó que no se convocó en 4 años la mesa de peatonalización, intentando hacer ver que no hubo participación respecto a este tema cuando la realidad es que en el pasado mandato hubo varios foros públicos que debatieron este asunto. Y desinformada porque indica que el desvío en las calles provocará que los coches den vueltas, lo cual demuestra su desconocimiento en la temática, ya que los coches que pretendan cruzar Puerto Real, es decir el tráfico de paso, ya no elegiría esa ruta por razones obvias”.

“Por otra parte que el señor Izco defendiera en el pleno la necesidad de convocar la Mesa de Peatonalización siendo el concejal de participación y que en año y medio no haya convocado ni un sólo foro de ningún tipo para tratar este asunto lo deja en evidencia y muestra su desinterés por debatir este asunto”, indicó Huerta.

La Asamblea de EQUO VERDES ha valorado también la postura de Carlos Salguero, concejal de Urbanismo y Movilidad: “en primer lugar cabe decir que la concejalía de movilidad no existe. No se ha hecho nada positivo respecto a este área desde la llegada del actual gobierno. Peor aún, lo poco que se ha hecho es eliminar un tramo de carril-bici sin recuperarlo en casi dos años”.

“Salguero manifestó estar en contra de la propuesta, aunque no se atrevió a votar en contra, quizás porque estar en contra de esto y luego sacar pecho con un plan contra el cambio climático genera cierta contradicción. Además el concejal acusó al anterior gobierno de no arreglar estas calles. Un argumento con cierta demagogia ya que este arreglo requiere elevadas sumas de dinero que sólo pueden hacerse con apoyo de otras administraciones. Lo que no dice el señor Salguero es que el anterior gobierno dejó los 5 millones de euros de la EDUSI con los que se podría ejecutar este arreglo. Nuestra petición es que este dinero se emplee en estas calles como se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de septiembre de 2019 con el único voto de EQUO. Cabe decir además que en la petición de fondos de la convocatoria de Next Generation, que venía a ser una suerte de carta a los reyes magos, el actual gobierno incluyó la reforma de la Calle Soledad pero no Real, Teresa de Calcuta ni ninguna otra calle del centro”, añaden.

“El concejal de Urbanismo también indicó que la policía ‘no veía para nada’ estas medidas, sin embargo no aportó informe de la misma ni ningún argumento que justificara esta postura”, comentan.

“En positivo hay que decir que Salguero defendió la necesidad de sacar el bus de estas calles. Poniendo como ejemplo el humo que se cuela en las ventanas. Habría que recordarle que los coches también producen humo. Además, el concejal anunció el compromiso del gobierno municipal de convocar un foro público donde debatir este asunto”, prosiguen.

En conclusión, desde VERDES EQUO afirman que es una “mala noticia la postura del gobierno sobre la propuesta. Exceptuando su positivo interés en sacar el bus de las calles. Aunque es una buena noticia que al menos hayamos conseguido que se convoque un foro público para tratar el tema. Sin llevar nuestra moción a pleno no hubieran hecho ni eso. Pedimos al gobierno municipal que sea valiente y que escuche a los vecinos y vecinas”.

FUENTE: EQUO Puerto Real

