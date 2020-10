La agrupación local del Partido Popular de Puerto Real denuncia a la opinión pública el estado “lamentable” del Sitio Histórico del Real Carenero por parte del Ayuntamiento, y reclama la finalización de las obras que el Ministerio de Fomento dejó pendientes.

Los Populares consideran que “la no puesta en valor por parte del Ayuntamiento puertorrealeño, o sea una acción de pasividad, de un espacio emblemático de Puerto Real y de toda la Bahía de Cádiz, es una negligencia y una muestra más de la falta de rigor en la gestión del equipo de gobierno. Pues este Sitio podría, además de ser un signo de identidad y orgullo para los puertorrealeños, ser otro referente como un nuevo motor para actividades culturales y, como consecuencia de ello, de actividad económica y de empleo”.

Los Populares locales han pedido por mediación de su Diputada en el Congreso, María José García Pelayo, que “el Ministerio de Fomento ejecute las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de recuperación y rehabilitación del Sitio Histórico Real Carenero, trabajos que en su día se desarrollaron solo en una primera fase, en el marco del Bicentenario de la Constitución de 1812, y que no llegaron a culminarse”.

El Presidente Local del Partido Popular, Vicente Fernández, puntualizó que “si una obra no se finaliza en todas sus fases, no puede tener rentabilidad publica al 100%, siendo el dinero gastado un despilfarro, porque con el paso del tiempo será un deterioro constante, y cuando a ello se le une el abandono del mantenimiento y conservación por parte del Ayuntamiento, la perdida de la inversión realizada es dinero público tirado a la basura. Cualquier vecino o vecina que quiera mirar por allí verá la veracidad de lo que decimos, desde farolas por los suelos, a las que no queda una sola bombilla, tarimas rotas, robo de cableado, puertas rotas o forzadas, fachadas con pérdida de revestimiento, etc.”.

Los Populares preguntan públicamente “si sabe el Equipo de Gobierno dónde está el Real Carenero ¿Han visitado el Sitio y han visto la situación de abandono en que se encuentra? ¿Conocen que es una de las joyas del patrimonio local, inicio de la construcción naval y de la relevancia en el episodio de la Guerra de la Independencia? ¿La Alcaldesa del PSOE ha pedido al Gobierno Central, también del PSOE, que finalicen los trabajos previstos y no realizados? ¿Alguien mantendría una propiedad a su cuidado en ese estado? ¿Saben los miembros de la corporación que tienen una responsabilidad no sólo política y moral de sus actuaciones?”.

El Partido Popular de Puerto Real recuerda que “el actual segundo teniente de Alcaldesa, el andalucista Manuel Jesús Izco, hablo de esta situación hace unos meses, pero ahí se quedó. Todo en unas declaraciones, pero de gestión ¿qué? ¿Ha pasado al olvido? Debe de recordar este concejal que durante la legislatura del gobierno andalucista, fueron ellos los que recepcionaron el edificio, símbolo de la historia local, provincial y nacional, de potencial cultural, turístico y medioambiental, pero ahí lo dejaron. Dijeron que prepararon un pliego de condiciones, del que nunca más se supo, porque no tenían mucha idea de qué hacer para este sitio histórico”.

Para Vicente Fernández, su conclusión final es que “estamos ante un abandono de todos, tan lamentable que prueba una vez más la falta de gestión, la dejadez e incluso la falta de sensibilidad con la cultura y nuestro patrimonio que tiene el actual bipartito con nuestro pueblo”.

Vicente Fernández hizo un poco de memoria y dijo que “por los hechos los conoceréis”. “En la rehabilitación del Carenero y de las baterías defensivas del entorno, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, invirtió 4.093.107,01€ más 957.597,40€. Los trabajos comenzaron con retraso, en abril de 2010, y a finales de 2010 el gobierno de Zapatero (PSOE) paró las obras alegando la necesidad de incrementar el presupuesto para continuar y rematar la actuación. No siendo hasta junio de 2012, ya con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, cuando se reanuda la rehabilitación tras recibir una inyección económica. Las obras terminaron un par de meses después. El ayuntamiento recepcionó finalmente las obras en marzo de 2014 así como una serie de obligaciones de mantenimiento y conservación”, recordó.

Los Populares han reclamado en el Congreso de los Diputados que vuelvan las obras para finalizar las próximas fases. “El Ayuntamiento es quien lo debería estar pidiendo, dado que no conserva ni mantiene, estas nuevas fases a sus amigos el señor Presidente Sánchez, o a sus ministros andaluces, la señora Calvo, Vicepresidenta, o la Señora Montero, que lleva los temas monetarios”, insisten.

“El Equipo Gobierno de Puerto Real tiene la mayor parte del patrimonio histórico falto de mantenimiento y conservación, lo tiene en el ostracismo por su omisión activa contra el patrimonio de Puerto Real. El emblemático Sitio del Real Carnerero se ha convertido en la marca del gobierno de coalición, desinterés y abandono”, finalizó

FUENTE: PP de Puerto Real

