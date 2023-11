El PP pide celeridad para el traslado del Parque de Bomberos al núcleo urbano

El Presidente del PP de Puerto Real y Concejal en el Ayuntamiento, Vicente Fernández, ha querido “visibilizar un problema y pedir que se acelere el proceso” de traslado del Parque de Bomberos de Tres Caminos al núcleo urbano de Puerto Real. Todo ello después de una moción en el pasado Pleno del Ayuntamiento que no salió adelante y que solicitaba un nuevo emplazamiento para los bomberos en la Villa.

“Es una necesidad y una seguridad. La base de los bomberos en Puerto Real esta en un extremo de nuestro término municipal, o sea más lejos no puede estar, no facilita nada. Es un problema hoy en día, se está trabajando en ello desde la pasada legislatura y nadie puede negarlo. Que nunca pase, un incendio en el otro extremo de nuestro territorio, como puede ser el Río San Pedro, no estamos hablando solamente de distancia, sino también de tráfico ajeno al servicio de extinción de incendios. Ellos han cronometrado esto, están preocupados, por ello, no nos deben extrañar la intervención rápida e inmediata de la policía ante una incidencia menor, como es la de un coche”, señala Fernández.

El Edil Popular quiso felicitar, asimismo, a la Policía Local por su rápida actuación en un incendio producido en un vehículo en la Calle Dársena (Marina de la Bahía). “La rápida actuación de la policía, con sus extintores, evitó que pasara a mayores, quedando todo en una humareda y un susto”, comenta. “Nos damos cuenta con los grandes incidentes, como fue el drama de Las Canteras, pero es el día a día donde siempre están solucionando problemas que afectan a uno o varios ciudadanos”, añade.

Por ello, y tras el Pleno del pasado mes de Octubre, Vicente Fernández mostró su sorpresa, ya que su intención “era visibilizar un problema y reforzar a nuestra alcaldesa, que ya está en contacto con el Servicio Provincial de Bomberos, para acelerar el proceso. Cual fue mi asombro cuando el voto sí, solamente fue de los Grupo Socialista y Vox, no siendo apoyada ni por AXSI (lo cual no es ninguna sorpresa ante nuestras propuestas) y de la Alcaldesa y de su Confluencia por la Gente con Adelante Andalucía (concejal que vive precisamente en Río San Pedro). Cada pleno es un cúmulo de sorpresas, siempre agradecidos debemos estar a los diferentes cuerpos de policía y al servicio de bomberos”.

PUBLICIDAD

FUENTE: PP Puerto Real