El PP critica el “maltrato que reciben los usuarios de la Estación de Puerto Real”

Vicente Fernández Belizón, Portavoz del Grupo Político Municipal Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, ha mostrado su rechazo “al maltrato que reciben los usuarios de la Estación de Puerto Real, por parte de RENFE”.

El Portavoz señaló “el deterioro de esta Estación es progresivo durante años. Está claro, que no se le destina el mínimo necesario de inversión para mantenimiento en unas condiciones adecuadas para el uso diario de ciudadanos que lo utilizan. En fin, está abandonada”.

“Recuérdese los discursos del uso de los trenes, por ser menos contaminantes, por ser un servicio adecuado y rápido para la movilidad que exige la sociedad actual, el fomento de su uso con bonificaciones, etc. Mucho buen márquetin de RENFE, que nada tiene que ver con las infraestructuras modernas de un transporte moderno europeo que no nos encontramos en la Estación de nuestra ciudad. Pero para mayor enojo, ver que se anuncia en la web del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ‘Renfe está invirtiendo 118,5 millones de euros de los fondos europeos NextGeneration en mejorar la experiencia de los viajeros y acelerar la transformación digital de las estaciones ferroviarias donde se prestan servicios OSP (obligación de servicio público)‘”, recuerda el Popular.

Vicente Fernández ha indicado que, “después tanta palabrería moderna, la realidad es simple y vulgar, en la Estación de Puerto Real”. “El pasillo existente de acceso a los cuartos de baño está cerrado por una puerta, las escaleras mecánicas no funcionan, alguna están paradas no se sabe ya desde cuándo, otras incluso con el paso clausurado, las rampas igualmente cerradas con cintas o vallas de plástico. O sea, la accesibilidad perfectamente inexistente. Esto lo acompaño de fotos de esta semana. Para completar ese abandono, nunca hay personal allí de RENFE, por tanto, sí surgen una incidencia de cualquier tipo. Estamos hablando de cientos y cientos de personas, donde puede haber un fallo en el billete, donde acuden personas de la tercera edad no acostumbrado a sus máquinas expendedoras de billetes, ciudadanos con problemas de movilidad, problemas de seguridad o de enfermedad, etc. Y no tienen a nadie a quien acudir, en cualquier hora del día”.

Finalmente, “hace menos de una semana nuevo anuncio, Renfe va a destinar 700.000 euros para obras de mejora en tres estaciones de Cercanías ubicadas en la provincia de Cádiz. Curiosamente, El Puerto, San Fernando y Cádiz son agraciados, saltándose a Puerto Real”. Ante esta situación, el Concejal del PP en Puerto Real ha calificado que “es inaguantable, exijo al Ayuntamiento de Puerto Real a dirigirse al Ministerio de Transporte para que la Estación de Puerto Real, sea puesta en el menos tiempo posible, en unas condiciones mínimas para los usuarios”.

FUENTE: PP Puerto Real