El Ayuntamiento lanza la campaña ‘Corazón Open Cover’ contra las agresiones sexuales

La campaña ‘Corazón Open Cover’ es una idea original del Ayuntamiento, con la que se pretende transmitir un mensaje positivo en el que las interacciones y/o relaciones entre las personas deben estar basadas en la aceptación y el consentimiento y para todo lo que no sea entendido así, está cerrado, no es admitido, y por supuesto, no se pretende poner el foco de atención en la mujer como víctima, sino en la responsabilidad de quien ejerce esos comportamientos violentos y vejatorios hacia las mujeres.

