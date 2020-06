Siendo conscientes de que la situación de alerta sanitaria requiere que tanto las personas individuales como los colectivos redoblemos la prudencia y la actitud cívica en nuestras actividades, el Ateneo Republicano de Puerto Real ha comunicado que solo mantendrá aquellas actividades en las que, “por sus características y los espacios que requieren, se puedan mantener las normas de seguridad dispuestas o recomendadas por las autoridades, más aún cuando la mayoría de estas actividades se desarrollan en espacios públicos municipales”.

“Con este motivo, después de 13 años de presencia ininterrumpida en las noches de verano, este año no se proyectará nuestro habitual Cine Republicano bajo las estrellas. No obstante, en el caso de que hubiera espacios disponibles en los que se pudieran garantizar las distancias de seguridad para la afluencia habitual, no descartamos la posibilidad de realizar un ciclo en el próximo otoño”.

“En cambio, es nuestra intención mantener nuestra exposición de humor gráfico, que este año cuenta con la colaboración del brillante ilustrador Andrés Vázquez de Sola que nos ofrece su serie de dibujos sobre el coronavirus. Entendemos que esta actividad es compatible con las medidas de seguridad ya que, excepto en el acto de inauguración, la asistencia suele ser gradual y extendida en el tiempo de apertura al público”.

“Igualmente, se está programando la celebración de un acto en memoria de Julio Anguita en la que se pueda honrar colectivamente la trayectoria militante de nuestro compañero y su compromiso profundamente republicano. También está prevista la presentación del libro Utopías y Distopías feministas en la Ciencia Ficción, y en general todas aquellas actividades habituales que se puedan desarrollar en las condiciones debidas”.

“Nuevamente reiteramos nuestro deseo de aportar nuestras actividades a la programación municipal y nuestra confianza en que desde el Ayuntamiento se arbitrarán las medidas convenientes y los recursos necesarios para que la vida cultural tenga su espacio en nuestro pueblo y pueda desarrollarse con el máximo de normalidad”, finaliza el Ateneo.

