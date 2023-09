Descafeinado acto por el 200 aniversario de la Batalla del Trocadero

Estas tropas francesas que no parecían recordar su propia revolución volvieron a nuestra Bahía. Quién sabe si algunos de los mismos, más viejos, más astutos, de los que con Napoleón tuvieron que retroceder e irse porque no podían llegar a Cádiz, también volvieron. Aquellos con cuyas bombas las gaditanas se hacían tirabuzones fueron los que regresaron a nuestra tierra para rescatar a un Rey desconectado de su pueblo y de la Historia, y que dio la espalda a su propia gente no respetando su valentía y su amor por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.

