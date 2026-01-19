10.9 C
Puerto Real
lunes, 19 enero, 2026
El derrumbe parcial de una vivienda obliga al rescate de un matrimonio de personas mayores en Puerto Real

Techo desplomado en la vivienda céntrica de Puerto Real.
Puerto Real ha registrado en la mañana de este sábado un incidente grave en una vivienda situada en la calle Ancha, tras el colapso parcial del techo del inmueble, que ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia y al rescate de sus ocupantes.

Según la información facilitada, la salida se produjo desde el parque de bomberos de Tres Caminos, tras el aviso de la Policía Local, que alertó de la imposibilidad de los residentes para abandonar la vivienda. Las dos personas afectadas, un matrimonio de edad avanzada, permanecían confinadas en la cocina del domicilio, sin que se registraran daños personales.

A la llegada de los bomberos se comprobó que había colapsado gran parte del forjado de la cubierta del edificio, que se precipitó al interior de la vivienda y provocó además el hundimiento de un segundo forjado. Ante la situación de riesgo, el rescate se llevó a cabo accediendo por un inmueble anexo, logrando evacuar a ambas personas de forma segura.

Bomberos inspeccionando la vivienda situada en la Calle Ancha de Puerto Real.
Hasta el lugar se desplazó también la alcaldesa de Puerto Real, acompañada de un técnico municipal, para evaluar el estado del edificio y coordinar la búsqueda de una alternativa habitacional para los afectados. Posteriormente, los efectivos accedieron de nuevo a la vivienda para recuperar pertenencias de primera necesidad y objetos de valor, que fueron entregados a sus propietarios.

Como medida de seguridad, la vivienda ha quedado clausurada, así como el local situado bajo la misma, donde se han acumulado los elementos desprendidos tras el derrumbe.

En el operativo participaron dos vehículos, una autobomba rural pesada (R-28) y un vehículo de mando (M-60), además de tres efectivos del cuerpo de bomberos.

