La empresa puertorrealeña COASA ha sido la galardonada con el Premio PYME del Año 2020 en la provincia de Cádiz. Este reconocimiento, que se celebra por cuarto año consecutivo, reconoce el desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cádiz como motor imprescindible para la creación de empleo y riqueza a nivel local. Las Cámaras de Comercio de Cádiz, Campo de Gibraltar y Jerez así como el Banco Santander, junto con la colaboración con Cámara España y Diario de Cádiz, organizan este certamen al que se han presentado 34 empresas gaditanas en su última edición.

El jurado, compuesto por las entidades anteriormente mencionadas, ha valorado en su elección, “su dimensión como empresa, su capacidad de internacionalización y sus 30 años de desempeño laboral”, según ha citado el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan. El premio ha sido recogido por el vicepresidente de COASA, Diego Chaves.

Asimismo, junto al premio principal, se han concedido cuatro accésits, adjudicados en este caso a las empresas Blue Parrot Offshore en Internacionalización; Boticario en Casa en Innovación y Digitalización; Socoservis en Formación y Empleo; y a Clínica Beiman como Empresa Responsable.

Con carácter extraordinario, este año se ha incluido una mención especial a la Mejor Iniciativa frente al COVID-19 siendo en este caso dos pymes de la provincia las seleccionadas: EPC-Tracker y Restaurante Cepas.

Diego Chaves, encargado de recoger el galardón de 2020, en sus palabras de agradecimiento, reconoció que, como empresario “no hay nada que te haga sentir más orgulloso que poder dar trabajo y fomentar el empleo entre tus vecinos” al tiempo que hacía mención a la labor diaria de sus trabajadores “que son los que hacen que día a día nuestra empresa camine y podamos ofrecer un servicio de calidad por el que hoy estamos aquí recibiendo este premio”.

Pymes, la base de la economía

El acto celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Cádiz ha contado, entre otros, con la presencia de Irene García, Presidenta Diputación Provincial; Javier Sánchez, Presidente Cámara de Jerez y Consejo Andaluz de Cámaras; Carlos Fenoy, Presidente Cámara Campo de Gibraltar; Juan Francisco Vela, Director Zona Empresas Andalucía Banco Santander; y Pedro Espinosa, periodista de Diario de Cádiz.

Todos han coincidido en sus palabras a los premiados, en reconocer la crucial importancia del tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa para la sociedad gaditana y el desarrollo económico de la región, siendo otro denominador común en sus discursos, la necesidad de apoyo que ahora, más que nunca, requieren las pymes para lograr salir de la crisis actual.

El presidente de la Cámara de Comercio de Jerez expresó su reconocimiento personal no solo a las empresas galardonadas, sino a todas aquellas que siguen dando estabilidad al tejido económico de la provincia. “Solo podemos salir de aquí con resilencia, aunque no sea fácil”, afirmó Sánchez Rojas, y reiteró su apoyo, no solo a las personas físicas que atraviesan momentos complicados, sino a todas las pymes “porque ellas serán las que nos salven de esta crisis”.

Por su parte, el máximo responsable de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, puso de manifiesto la riqueza del tejido empresarial de la provincia de Cádiz, como ha quedado patente en la diversidad de sectores premiados a lo largo de las cuatro convocatorias de este premio.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, tras su agradecimiento a todas las pymes de la provincia, “desde la más pequeña a las más grande por generar empleo”, ha resaltado la importancia del trabajo conjunto del sector público y privado porque “gracias a ello- al igual que recordó el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez en su intervención- se han dado grandes pasos que han situado a la provincia en el plano nacional e internacional”.

Por último, en su intervención, el Director Territorial de Andalucía Banco Santander, Luis Rodríguez recalcó también “la colaboración público privada como un elemento fundamental para atravesar este proceso” y mencionó los distintos apoyos que su entidad ofrece a las empresas para que logren sus objetivos.

FUENTE: Cámara de Comercio en Cádiz.

