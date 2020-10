Los Populares de Puerto Real han querido denunciar “las malas artes políticas del PSOE, que realiza propaganda de ese partido de una labor que hace y de la que es competente la Empresa de Vivienda y rehabilitación de Andalucía, perteneciente a la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Está claro que la intención es engañar a los vecinos y vecinas de Puerto Real, ponen un titular de ‘Ayuda al Alquiler para personas especialmente vulnerables, sin techo o víctimas de violencia de género’, y en letras más pequeña quién se encarga de ello, una empresa pública del Ayuntamiento no ellos. En este anuncio, arriba y abajo el nombre del PSOE y su símbolo”.

Alonso Romo, Secretario General del Partido Popular en la Villa, instó al PSOE a “diferenciar que es el partido y la administración municipal, no seáis tan autoritarios como Luis XIV de Francia, que decía el Estado soy yo. Ustedes gobernáis pero ni sois el Estado ni el Ayuntamiento de Puerto Real. Además, quiero recordaros que en democracia hoy se está y mañana no, y no pasa nada”.

Los Populares quieren aclarar que “el dinero público, entre ellos el de las empresas públicas, son de todos los ciudadanos no del PSOE, ni de ningún partido. El dinero de esas ayudas se repartirá de manera legal desde la Junta de Andalucía, es lo normal, no esa idea subliminal de que el PSOE es quién las da y con el historial del PSOE en Andalucía, con los ERES y todas las ayudas que están en los juzgados, no voy a decir lo que se pretende hacer llegar”.

El Secretario General del Partido Popular de Puerto Real pidió “a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puerto Real, la señora Elena Amaya, en defensa de su corporación municipal que mande quitar esa publicidad y que no se vuelva a repetir. Obligando al que ha tenido esa brillante idea a que públicamente pida perdón al Ayuntamiento y a los vecinos de nuestra localidad. Además de manera inmediata, sino ella estará colaborando en este acto de falta de ética democrática política, con su pasividad, y además incumpliendo su deber como Alcaldesa. Son momentos de unidad y de trabajar juntos para salir de la crisis y en contra el PSOE en Puerto Real trabaja con sectarismo y división”.

Los Populares lamentan “como el Partido Socialista utiliza las redes para engañar y enfangar la política, algunas veces con el puño y la rosa y otros por medio de nombres falsos para no dar la cara. Eso no es la política que necesita y quiere la sociedad y los Populares de Puerto Real nunca caeremos en esos juegos de bucaneros y piratas del Caribe…”.

FUENTE: PP Puerto Real

