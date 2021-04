CGT y UGT, con prudencia ante la postura de Airbus con Puerto Real

Desde CGT han querido ser mucho más contundentes en sus declaraciones. El sindicato ha calificado de “completamente falso” el anuncio de que Airbus Puerto Real no se cerraba. “La multinacional en ningún momento de dicha reunión ha asegurado la permanencia del centro de Puerto Real bajo el paraguas de Airbus, lo único que no ha dicho es que se cerraba, muy diferente a garantizar que no se cierra”, insistían.

Desde UGT han querido transmitir cautela ante los comentarios y noticias al respecto tras la asamblea de trabajadores de este martes. “Necesitábamos tiempo y lo hemos conseguido”, rezan en sus redes sociales. “Las negociaciones que vamos a tener en estos días son de suma importancia y van a marcar el futuro de nuestra planta para los próximos años. No debemos relajar el nivel de las acciones que llevamos tomando más de un mes hasta que la planta esté completamente salvada y con un compromiso claro por parte de la empresa y una comunicación en la que se diga: AIRBUS PUERTO REAL NO SE CIERRA”, añadían.

Pese a que el júbilo había inundado en parte las noticias del no cierre o paralización momentánea del mismo en la factoría de Airbus Puerto Real , la realidad es que las primeras noticias no acaban de convencer a dos de los sindicatos mayoritarios, UGT y CGT.

