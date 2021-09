CGT denuncia ratios ilegales en el IES Virgen del Carmen

Por otra parte, según CGT, “la masificación en las aulas impuesta por la Delegación Territorial de Educación y Deporte no solo atenta contra la calidad de la enseñanza, sino que, en situación de pandemia, supone un grave riesgo sanitario para el alumnado y los docentes ya que hace imposible guardar la distancia interpersonal de 1.2 metros y dificulta el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. A diferencia del curso pasado, este año todas las clases serán presenciales y el descenso del número de alumnos por aula supone la primera de las medidas de prevención que debe ser respetada. A este respecto, CGT denuncia tanto el tijeretazo de un 30% del profesorado de refuerzo covid, como la opacidad, improvisación y regateo de la administración en la adjudicación de estos docentes que en ocasiones van a ser utilizados como profesorado de plantilla y no para atender las necesidades sobrevenidas a causa de la pandemia en el sistema educativo”.

