Autonomía Obrera denuncia “la dejadez y el trato discriminatorio que recibe la Brigada de Mantenimiento Urbano desde hace bastante tiempo”

La Sección Sindical de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Puerto Real quiere denunciar públicamente “la dejadez y el trato discriminatorio y desigual que recibe la Brigada de Mantenimiento Urbano desde hace ya bastante tiempo, hecho este que origina comportamientos vejatorios de parte de la ciudadanía sobre los trabajadores y que, lamentablemente, se están acrecentando aun más en esta legislatura”.

“Ya no es solo por la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo, pues la mayoría de los trabajadores de la Brigada fuimos afectados por el recorte económico perpetrado el año pasado y que todavía no se ha solucionado, sino que en los últimos doce años no se ha repuesto a ningún trabajador que haya causado baja por incapacidad laboral, jubilación, ¡despido por errores administrativos, que los hubo!, e incluso, lamentablemente, por fallecimiento. Y siempre con la excusa del Plan de Ajuste para no buscar las soluciones oportunas”.

“En cambio, vemos como en otras áreas municipales sí que se intenta, aunque no todo lo que se debería, buscar una solución a esos mismos problemas, pues son comunes a toda la plantilla. Para más inri, a día de hoy existen en nuestra Brigada numerosas plazas vacantes, tan necesarias e importantes como pueden ser la de calderero, soldador, y conductor, además de una baja de larga duración de mozo de almacén que afecta a todo el Ayuntamiento, ya que el almacén es municipal y desde allí se trabaja con el material de todos”, añaden.

“Pero lo más grave ha llegado ahora. Nos hemos quedado sin vehículos para trabajar, pues han vencido los alquileres tipo renting que los suministraban. Desconocemos el motivo, pero el caso es que la licitación ha quedado desierta y, por consecuencia, siguen sin poder contratarse. Esto afecta directamente al personal de la Brigada, ocasionándole desasosiego, desánimo y, en definitiva, malestar laboral”.

“Lo que nos duele es que siempre queda nuestra imagen empañada por motivos diferentes, y completamente ajenos a nosotros: falta de materiales, escasez de personal, carencia de vehículos… y los culpables, para una gran parte de la opinión pública, somos nosotros”.

“Ya estamos cansados. Tan solo queremos, y reivindicamos, poder trabajar dignamente y con los medios adecuados y necesarios, para así cumplir perfectamente con el servicio que debemos prestar a la ciudadanía. Es por ello que realizamos esta denuncia pública, para dejar clara nuestra situación, explicar los problemas que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo e insistir en que los problemas que puedan derivarse de este mal funcionamiento no son responsabilidad nuestra”, finalizan.

FUENTE: Sección Sindical de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Puerto Real

