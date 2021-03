Amaya urge a la Junta a vacunar a los mayores de 80 años en Puerto Real

Elena Amaya lamenta que Puerto Real vuelva a ser de nuevo el último municipio para la Junta de Andalucía señalando que “no es de recibo que otros municipios de nuestro entorno hayan empezado ya y en algunos casos incluso acabado la vacunación, y Puerto Real, con cerca de 42.00 habitantes, vuelva a ser la gran olvidada encontrándose muchos de nuestros mayores aislados por no haber recibido aún la vacuna ¿es que existen diferencias entre éstos y los de otros municipios? ¿A qué está esperando la Junta de Andalucía para empezar a vacunar a este colectivo en Puerto Real? ”. La regidora local espera no una pronta respuesta a estas preguntas sino que se pase a la acción cuanto antes.

