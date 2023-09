Vicente Fernández (PP) reclama más carga de trabajo para el Astillero de Puerto Real

El portavoz del Grupo Municipal Popular en la Villa, Vicente Fernández, ha vuelto a incidir en su preocupación por los Astilleros de Puerto Real. “Hace demasiado tiempo que no se pone a flote ningún nuevo buque en esta factoría; está en marcha incipiente el nuevo BAM IS, pero no es suficiente de cara al futuro. Es deprimente ver tanto espacio vacío, en una factoría con tantas posibilidades siendo el segundo astillero de Europa con mayor capacidad constructiva. Queremos nuestra factoría de Puerto Real a pleno rendimiento y con varios miles de trabajadores, porque este Astillero ha demostrado su capacidad, empuje y potencial en la construcción naval militar y en la industria en general”, señaló.

Fernández recuerda que “no es la primera vez que clama por trabajo para la factoría de Navantía. Decir Astilleros, es decir Puerto Real porque ha sido y será el motor de nuestra ciudad. Es necesario que se recupere en estos astilleros la construcción civil, pero mientras tanto, es necesario que siga construyendo barcos que necesitan nuestras Fuerzas Armadas, desde hace tiempo, porque el Astillero tiene capacidad de construcción “dual”. Es exigible que se cumpla el plan estratégico de la empresa, que no sea papel mojado”.

“En esta última semana se han puesto en marcha los procedimientos de licitación de dos buques para nuestras Fuerzas Armadas. Uno para la Armada, que sustituya al veteranísimo Contramaestre Casado, y otro para el Ejército de Tierra, que se una al navío Ysabel. Estos dos buques de trasporte logístico se necesitan desde hace tiempo. No quiero que ocurra como con el buque Ysabel, que fue comprado de segunda mano, para transformarse de barco civil en buque de transporte logístico para el Ejército de Tierra, en un astillero privado del mar Cantábrico, en contra de unos astilleros como el nuestro de primer nivel y referente internacional”, añade.

“Es necesario que se cumpla al Plan Estratégico Naval. En este plan aparecen los buques logísticos (TLET) y en base a ello, se construyan estos dos barcos en nuestros astilleros. Esta factoría está plenamente capacitada para su construcción, en vez de comprar de segunda mano. Un modelo ideado y planificado desde principio, uno a las especificaciones que necesite la Armada y el segundo al Ejército de Tierra. Evitando así tener que hacer labor de transformación, pues ya saldría con todas necesidades previstas y necesarias que exigirá el Ministerio de Defensa. Además de lo anterior, la ingeniería desarrollada para los TLET es propia del personal de la oficina técnica del Astillero de Puerto Real”, recuerda.

PUBLICIDAD

“Mi petición es simple, que el Gobierno de España, cubra estas necesidades para las Fuerzas Armadas con la construcción de dos nuevos buques por Navantía, empresa pública, porque no puede ser este devenir que está teniendo Navantia desde que gobierna el PSOE que nos lleva de nuevo a las peores épocas de los astilleros de la Bahía con dique vacíos y pérdida de empleo. Cabe recordar que en 1985 España era el tercer productor mundial y en menos de 40 años las políticas del Psoe han desmantelado la actividad naval hasta dejarla simplemente en una ficción. La desertización industrial de la bahía de Cádiz es la mayor de toda Europa con las políticas del PSOE”, prosigue.

“Hay que recordar que Navantia, en un consorcio con dos empresas inglesas, tiene el encargo de construir bloques para tres navíos logísticos para la Flota Auxiliar de la Royal Navy dentro del programa Fleet Solid Supprt (FSS). La firma del contrato se realizó a mediados de enero pasado con el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Es una de las líneas de trabajo de Navantia, además con buques preparados para cumplir las necesidades ecológicas más allá de las normativas, porque este nuestro astillero ha demostrado su fortaleza como industria de vanguardia en el mundo siendo motor propulsor de la industria en la provincia de Cádiz y regeneradora del empleo”, insiste.

“Astilleros de Puerto Real, además de lo que significa emocionalmente para nuestro pueblo, es un motor de empleo y de desarrollo para Puerto Real y la Bahía, al ser la factoría más capaz. Apoyo todos los contratos de reparaciones en el Astillero de Cádiz y aplaudo las nuevas construcciones en el de San Fernando, pero exijo que no se olviden la los Astilleros de Puerto Real”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real