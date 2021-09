Vicente Fernández: “Está bien celebrar el Día Internacional del Turismo, pero más vale promocionar la imagen de la ciudad”

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha querido “felicitar” a algunos vecinos de Puerto Real por “la forma cívica en que manifiestan su protesta sobre el abandono de nuestra localidad. Imaginación y creatividad ante lo negativo”.

El popular señala como los vecinos “han establecido una especie de ruta donde aparecen cosas a ver gratis, desde cuadros eléctricos abandonados, farolas de épocas pasadas, cabinas telefónicas obsoletas, cables de alta tensión y una diversidad de socavones de distinta forma y tamaños. Señalados cada punto con un texto”.

Vicente Fernández señala que “es curioso ver los dos mundos en los que vivimos, las dos caras de Puerto Real. La cara oficial de la señora alcaldesa, donde se prepara a festejar del Día Internacional del Turismo. Por otro, la cara del pueblo que monta una guía, no sé si espontánea o no, de la situación de la ciudad. Una cara de lo que se vende ante los medios de comunicación y otra de la realidad de Puerto Real, el día a día, la que va a ver el que nos visita, porque también lo ve. No se puede esconder la realidad, pues es algo que pasa desde Río San Pedro al Marquesado, pasando por el Barrio Jarana, Casines o cualquier otra barriada o el centro de Puerto Real”.

“Está bien celebrar el Día Internacional del Turismo, pero más vale promocionar la ciudad antes del verano. El turismo es otra industria que hay que apoyar, pues da puestos de trabajo y riqueza, pero todo el año. Está bien hacer una exposición fotográfica y un certamen de motos vespas pero eso me temo que lo verán los vecinos y vecinas, que está bien, pero dudo que traiga a muchísimos turistas y dejen dinero. Se piensa en las fotos y en rueda de prensa pero verdaderamente no en promocionar nuestra localidad. Mostrando la falta de originalidad y de creatividad, que siempre tiene este Equipo de Gobierno”.

Vicente Fernández pregunta a Manuel J. Izco, concejal de Turismo; “¿por qué no crean durante el otoño, una serie de actividades como exposiciones, conciertos, etc. y lo promociona en las comarcas de la Janda, Costa Noroeste y la Bahía de Cádiz incluido Jerez de la Frontera?, ¿sabe cuántos cientos de miles de habitantes viven en estas localidades que están a menos de tres cuartos de hora de Puerto Real? De manera que vaya creciendo la imagen de un Puerto Real, como lúdico y de ocio que atraiga durante todos los fines de semana”.

Los populares consideran “muy meritorio los premios que se dan por este Día Internacional del Turismo. Los premiados dan impulso fuerte a la villa mostrando la fuerza de la iniciativa privada y de la sociedad civil pero pediríamos mayor apoyo y promoción de todo el sector que entre todos hacen el tejido que tenemos y que hay que conservar, pues son trabajadores y rentas”.

