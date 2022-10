Verdes EQUO se muestra en favor de defender la “Dehesa de las Yeguas”

Un proyecto, aprobado por socialistas y andalucistas en el pasado pleno con el voto en contra unánime de la oposición, pretende construir 49 estructuras de glamping y 19 cabañas de madera en la zona privada de la Dehesa de Las Yeguas.

La concejala y portavoz de VERDES EQUO Puerto Real, Vanessa Huerta, votó en el pasado pleno junto al resto de la oposición (Unidas Podemos y Ciudadanos) en contra de un proyecto de actuación para la zona privada de la Dehesa de las Yeguas aprobado por el gobierno de Elena Amaya y sus, hasta ese momento, socios de gobierno de AxSi. El proyecto da luz verde a la construcción de 49 tiendas de glamping y 19 cabañas de madera en la zona privada de la Dehesa de Las Yeguas, además de oficina de recepción, restaurante, piscina y aparcamiento para 82 vehículos.

Según argumenta la concejala verde “obviamente no estamos en contra de este tipo de proyectos ni del turismo rural. De hecho ya había 5 construcciones en esta finca construidas en el pasado mandato. Lo que ocurre es que 5 alojamientos no es lo mismo que 72. Un enclave con los valores ecológicos de esta zona no nos parece el lugar más apropiado para desarrollar un proyecto de estas dimensiones. Estamos hablando de suelo no urbanizable de especial protección, además de poseer la protección de suelo de interés forestal y a reforestar, según el PGOU de nuestra ciudad”.

Por su parte Iván Canca, coordinador local de VERDES EQUO, explica que “están usando el ardid de la utilidad pública y el interés social para permitir en suelo especialmente protegido un proyecto totalmente sobredimensionado. El mero argumento de la actividad económica no es suficiente ni debe ser usado para construir masivamente en cualquier zona protegida”.

“Es importante señalar también que el Ayuntamiento en un alarde de falta de transparencia ha denegado la personación en el expediente a Ecologistas en Acción. Esta monumental errónea interpretación jurídica de los Servicios Municipales va provocar que esta entidad, previsiblemente, lleve esta denegación a los tribunales y, según viene asentando la jurisprudencia, el Consistorio se podría ver obligado a retrotraer el expediente al principio para que este colectivo pueda estar presente desde sus inicios. Esto podría dejar en una situación complicada al Ayuntamiento que incluso podría incurrir en responsabilidad patrimonial ante el promotor del proyecto. Y todo por no respetar los derechos que tiene Ecologistas en Acción como parte interesada”.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

