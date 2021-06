Verdes EQUO propone “el estudio de la municipalización de las Escuelas Infantiles ‘Cigarrón’ y ‘Triquitraque'”

Huerta termina señalando que “esta propuesta no pretende buscar una aprobación directa de la municipalización. No pretende generar falsas expectativas. Pero tampoco aceptamos la respuesta fácil de que es imposible por la situación del Ayuntamiento. Imposible era en su momento la municipalización del servicio de limpieza y bien saben todos los presentes que lo imposible se hizo realidad. De modo que sólo pedimos que se estudie antes de descartarse a las primeras de cambio. Que se cree una comisión, que se haga un estudio económico y que se analice de manera concienzuda las posibilidades que tiene la empresa pública GEN de hacerse cargo del servicio”.

“Considerando cerrada esta vía y teniendo en cuenta que la actual adjudicataria no tiene ánimo por mantener el contrato a pesar de restar aún cuatro años para la finalización del mismo, pensamos que es momento oportuno para plantearse el estudio de la municipalización del servicio. Es indudable que con la gestión pública la calidad del servicio y las condiciones laborales del personal podrían ser mucho mejores que con la actual gestión privatizada. Ya que no se buscaría un beneficio empresarial, sino prestar un servicio de calidad y unas condiciones laborales lo más dignas posibles”.

Vanessa Huerta indica que “recientemente hemos conocido que Koala Soluciones Educativas ha notificado al personal de las escuelas que, con efectos de 1 de septiembre, se va a producir la cesión de la gestión a una tercera empresa. Al parecer, dando por hecho esta cesión a pesar de no haberse producido aún. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, especifica en su artículo 214.1 que este tipo de cesiones de contrato requieren para su realización que se contemple en el pliego de adjudicación de la concesión. Al no contemplarse esta posibilidad cabe resolver que la cesión no se estaría haciendo conforme a la legalidad vigente, con todas las consecuencias que ello pueda acarrear”.

