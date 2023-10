V. Fernández (PP): “Siento que algunos se ofendan, pero seguiremos trabajando por Puerto Real”

Vicente Fernández, Presidente del Partido Popular de Puerto Real y Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, ha querido salir al paso de las contínuas acusaciones por parte de partidos como Andalucía Por Sí, donde le instan a que descubra “el pacto oculto” entre Populares y el gobierno de la Confluencia de Izquierdas en la Villa.

Todo ello tras la visita de la Presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, al Consistorio, donde fue recibida por la Alcaldesa, Aurora Salvador, y acompañada por el Edil popular. “Ha sido una reunión, de la que he sido testigo, donde valoro que ha habido un buen ambiente de trabajo y receptivo. La Alcaldesa ha expuesto un proyecto ambicioso, pero creo que necesario para Puerto Real, Centro Histórico Amable, y otros temas necesarios que son competencias de la Diputación Provincial y que no han sido satisfechos suficientemente anteriormente. La Presidenta Almudena Martínez ha acogido con gran atención dichos proyectos y necesidades, asumiendo la urgencia de acometer por la Diputación los referentes a las carreteras rurales y de accesibilidad al Hospital Clínico de Puerto Real”, comentó el Concejal del Partido Popular.

“Este es nuestro pacto oculto, con videos y cámaras de los medios de comunicación, para que lo vean todos los ciudadanos. Lo dije, en el Pleno Constituyente de esta Legislatura, nuestro trabajo sería por y para Puerto Real. Siento que algunos se ofenda, porque ayudamos y seguiremos ayudando a ser vehículo para trasladar los proyectos de nuestra ciudad a otras administraciones públicas, somos Corporación, no solamente oposición. A lo mejor duele que se consiga el arreglo de infraestructuras como la del Pabellón Municipal, en estado vergonzoso y con AxSí competente del área de deporte en la anterior legislatura”, aclaró Fernández.

Además, el Edil Popular quiso acompañar a su nota de prensa un “certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento, del acta del pleno, aprobada por toda la Corporación Local, incluida AxSí en el primer Pleno Ordinario, donde indica que el punto de aprobación de los sueldos, las retribuciones, del Equipo de Gobierno, fue aprobada por la Confluencia de izquierda para la gente y Adelante Andalucía, con la abstención de los Grupos del PSOE y del PP y los votos noes de AxSi y Vox. Así queda aclaro, que nosotros no votamos a favor de esas retribuciones, pero que teníamos el mismo derecho corporativo a haber votado que sí. Actuamos, cumplimos con lo que decimos, pero no mentimos y lo documentamos”.

PUBLICIDAD

“Creo en la política limpia, en luchar por Puerto Real, no por intereses personales. Estimo que hacer campañas falsas y mentirosas, como la del “pacto oculto y les votaron los sueldos”, son las que hacen que los ciudadanos se alejen de la política. La política es el arte de lo público, no el arte de la marrullería y del manejo de las feke news en las redes sociales. En ese sentido, humildemente, tataré de seguir sirviendo a Puerto Real, lo cual pediría que lo hiciéramos todos. Es lamentable que el representante de AxSi, en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, no ha aparecido en la sesión constitutiva. El único miembro de Puerto Real que no ha asistido. Su compañero de AxSi de San Fernando, acudió y voto afirmativamente a la candidatura de Millán Alegre, presentada por el Partido Popular. La suspicacia hace pensar y por eso pregunto, ¿ha sido una sutil manera de romper la disciplina de partido o ha sido un pacto oculto?”, finaliza.