V. Fernández (PP) a Espadas (PSOE): “Búsquele un empleo a Elena Amaya por el bien de Puerto Real”

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido criticar la visita, hace ya varios días, del líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, en un encuentro de Alcaldes y Alcaldesas socialistas.

El mismo, que tuvo lugar en Villanueva Golf, sirvió para que Espadas destacara cómo la pobreza aumentaba en Andalucía con el Partido Popular. Unas declaraciones que no han sentado nada bien en Fernández, quien agradeció a Espadas que viniera a Puerto Real a hablar de pobreza. “Agradezco al Señor Espada que nos venga a hablar de pobreza, pero por favor, no lo hago en las instalaciones de un campo de golf. Es como un poco incoherente, como mínimo. La señora Amaya podría, en relación con este tema, la pobreza, haber hecho una ruta y enseñar, por ejemplo, la situación de las barriadas rurales de Puerto Real. Mostrarle la limpieza, la iluminación moderna que tiene, los contenedores de basuras, el pavimento de los caminos, etc., pues hubiera encajado muy bien con el tema. Esta es la gestión municipal de casi toda una legislatura de la Señora Amaya, alcaldesa del PSOE, que ha sumido a la periferia de nuestra ciudad en el más absoluto abandono y deterioro”, señala.

“El señor Espada, se desplazó a este acto del Partido Socialista Obrero Español con una cohorte de vehículos oficiales, por supuesto ninguno eran Seiscientos. Coherente, este gran líder socialista, habla de pobreza en Andalucía usando un cochazo oficial, en un campo de golf y sin pisar ningún camino de barriada, no vaya a ensuciarse sus zapatos. Este socialismo de salón, no de calle, celebró este acto, supongo que para apoyar a su compañera de partido de cara a las próximas elecciones municipales, ya que a falta de gestión, parece ser que nos va a traer a la flor y nata de los dirigentes del PSOE o del Partido Socialista de Salón”, prosigue.

Según Fernández, Espadas “no lee o quiere falsificar la realidad. La pobreza crece en Andalucía desde que llegó Juanma Moreno. Una falacia. El Señor Espada no recuerda que él estuvo como cargo principal de la Junta de Andalucía y de Ayuntamiento de Sevilla. No recuerda lo de los ERES de la Junta o de FITONOVO en el Ayuntamiento de Sevilla. Cuarenta años de gobierno del PSOE en la Junta, donde en todos los guarismos de la macroeconomía de Andalucía no salía de ser el furgón de cola de todo el Estado Español y de Europa. En primer lugar, el paro. Ahora, señor Espada, que con Juanma Moreno estamos empezando a dejar de ser los últimos en todo, y además con una crisis ajena tras otra (pandemia, guerra de Ucrania) y no olvidemos al señor Pedro Sánchez y compárelo con el dirigente socialista portugués, que con otras políticas distintas a los de la Moncloa, han dado un adelantamiento histórico (sorpasso) en la economía y en valoración a España. Señor Espada, lea usted, lea usted, por favor”.

“La política es un arte noble que ha sido encanallado, con personas que se han olvidado de los principios básicos, el bien común y el servicio público, para sustituirlo por el del interés propio. Es verdad que ovejas negras las hay en todas las casas, pero el rebaño que ha habido en el caso de los ERES y casos aledaños, ¿cuánto era el montante de millones de euros que distrajeron?, ¿cuántos casos aún quedan por esperar el fin y la sentencia? Si ese dinero se hubiera empleado simplemente con normalidad, legalidad y moralidad, ¿cuántos miles de puestos de trabajo se hubieran creado en Andalucía?. Señor Espada abandoné la política de la mentira indecente. Le propongo a usted, dado que la Señora Amaya, es incapaz de ir a gritar por la construcción de barcos a la Moncloa y no a las manifestaciones, usted pida a Pedro Sánchez, por su defensa de lo público que los barcos que se están aprobando realizar en el Consejo de Ministros se hagan en nuestros astilleros públicos, en Navantia, y no se vayan a realizar a astilleros privados. Por ejemplo, por si no lo sabe, los patrulleros de altura para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, buques hidrográficos, el nuevo busque de trasporte para el Ejército de Tierra que está en los proyectos prioritarios del Ministerio de Defensa, etc. Ahí tiene trabajo para mejorar la situación del empleo en Puerto Real, la Bahía de Cádiz y Andalucía”, indica.

Por último, Vicente Fernández pidió a Espadas que “por Puerto Real, búsquele un empleo a la señora Amaya, ponga a otro dirigente como candidato a las municipales, por nuestros vecinos y vecinas, aunque yo la prefiera a ella como contrincante”.

