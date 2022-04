V. Fernández: “Amaya es la alcaldesa, pero no puede estar por encima de la Ley”

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández , ha vuelto a arremeter contra la Alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, ya que, según él, “se obstina en olvidar qué es ser un alcalde. El Alcalde representa a todos los vecinos y vecinas, en el lenguaje actual sería el número uno. Por esto, ella representa a los bajos y a los altos, a los gordos y a los flacos, a los de izquierda, a los de derechas y a los apolíticos, a los que les gusta el fútbol y a los que no, pero también a los que son monárquicos, a los que respetan la Constitución y sus símbolos. Sin embargo, Doña Elena Amaya demuestra su sectarismo y su falta de respeto a la ley, mandando colocar una bandera republicana en la rotonda sita en Casines”.

El Dirigente Popular ha querido denuncia la colocación de una bandera republicana en una rotonda por parte del Ayuntamiento. “No es el hecho de la bandera, sino quién la coloca, el Ayuntamiento de Puerto Real. Si la hubiera colocado un particular o el PSOE, es una cuestión de la libertad de ideología y de opinión, que tiene cada persona física o jurídica, un partido político, en este caso, siempre que esté dentro de la legalidad constitucional. Un Ayuntamiento es una administración pública local, estando obligada a representar a la totalidad de la población y a la legalidad, no pudiendo ser partidista ni sectaria como tal”, señaló.

El Líder de los populares de la Villa recordó que, en un caso análogo, el Ayuntamiento de Cádiz por colocar una bandera republicana en los jardines de las Puertas de Tierras tuvo una sentencia en contra y fue condenado a las costas. “La denuncia fue puesta por la Subdelegación del Gobierno, en su obligación de la defensa de la legalidad, siendo al que correspondió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Cádiz. En este caso actual, la Subdelegación del Gobierno no ha tenido la misma diligencia en defensa de la legalidad, como realizó anteriormente además ganando. No queremos pensar que la falta de diligencias ahora sea motivada porque la alcaldesa es del Partido Socialista Obrero Español, como lo es el Señor Pacheco, Subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez”, recordó.

“La Señora Amaya va por libre, ella es sectaria por naturaleza, pero no es admisible que como alcaldesa actúe así. Ella puede ser republicana, monárquica o anarquista, pero tiene como alcaldesa el deber de objetividad y de neutralidad de las administraciones públicas, esto no lo digo yo, sino la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Esto lo dictó en un asunto además de banderas, señalando que la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos y espacios públicos (como en este caso), aun cuando las mismas no sustituyan, la bandera de España o estatutariamente instituidas, es incompatible con el marco constitucional y legal vigente”, prosiguió.

“La alcaldesa no tiene la más mínima sensibilidad con todos los vecinos, ella arrolla. Muchos han pasado, pero hay algunos se han sentido ofendidos, algunos se han dirigido a mí, y aunque sea uno solamente es suficiente, además que ella se salta la legalidad vigente. Doña Elena Amaya es la Alcaldesa, pero no está por encima de la ley, teniendo la obligación y responsabilidad de que se respete dentro de la administración pública que dirige o que debería dirigir”, explica.

“La república o la monarquía son dos formas de gobierno, la establece la constitución de cada Estado. Estados Unidos es una república federal y siempre ha sido gobernada por partidos que aquí se les denominaría de derecha o extrema derecha. Aquí en el Estado Español, como de muchas otras cosas, la izquierda se ha apropiado de la república como algo suyo, demostrando como manipulan o desconocen la historia. Yo personalmente defenderé la libertad de pensamiento y de ideología, pero siempre dentro de la legalidad, e igualmente la división de poderes y su respeto, y la base de nuestra sociedad y la democracia, los municipios, como administración pública, la más cercana al ciudadano, que gestiona buscando el bien de todos y todas, con neutralidad y sin sectarismos”, finaliza.

FUENTE: PP de Puerto Real

