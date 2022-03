Unidas Podemos: “la Señora Amaya da cubos de agua para el deporte municipal”

Unidas Podemos, “ante la situación de nuestro pabellón deportivo y la consiguiente respuesta de la Sra. Amaya en las redes sociales, como nos tiene acostumbrados”, ha querido mostrar su postura ante los últimos acontecimientos debido a los episodios de goteras y la cancelación de toda actividad deportiva en el mismo.

“La inauguración de nuestro pabellón, en 1984, fue precedido de una votación con la participación de la ciudadanía, que quería una instalación deportiva y que fue asumida por el municipio. Mientras, en otras localidades, era la Diputación Provincial (en la ciudad de Cádiz) y un inversor privado (en Jerez) los que sufragaban los costes, el de Algeciras se inauguró en 1988. Un inicio complicado, por el desembolso económico y las dificultades del espacio que ocupa”.

“La apertura de esta instalación supuso un impulso de la ciudad hacía la Bahía, pues a pesar de que seamos una Villa que está en la costa, hemos estado de espaldas a la misma. Sin duda, esta instalación supuso con sus aciertos y errores una mejora de la urbanización de un entorno tan importante, el frente marítimo, y un paso importante de la ciudad para mirar a la Bahía de Cádiz. Tampoco podemos obviar que la instalación gozó del visto bueno desde el Área Municipal y desde organismos deportivos en años anteriores. Todos recordamos distintos torneos de baloncesto, judo o tenis de mesa entre otros. Incluso fue sede de la Cibona de Zagreb en el 91 en los partidos de este equipo en la liga europea de baloncesto”.

“En cuanto a su mantenimiento, hay que decir que cada año se ha visto reducido, muy afectado por el Plan de Ajuste aprobado en la legislatura 2011-15, con sus socios en el gobierno, que nos llevó a una tasa de reposición cero. En esta legislatura se vio reducida la plantilla destinada al pabellón y aún no se ha visto una solución al respecto. No entendemos porqué durante la pandemia no se realizaron trabajos de mantenimiento, aprovechando que las instalaciones no se utilizaban. Recordamos que el actual equipo de gobierno en los dos últimos años no ha gastado lo presupuestado, y ese dinero lo ha utilizado para pagar a bancos”.

“Aún más nos preocupa la baja participación de nuestros jóvenes en el deporte. Nuestra Villa se caracterizó por estar presente en muchas competiciones deportivas en distintos deportes y niveles. Sin embargo, ahora pocos deportes tienen presencia. No vemos ninguna acción política municipal que impulse y fomente el deporte en nuestros jóvenes, solo vemos estadísticas de sobrepeso muy preocupantes y falta de actividad física. Lo único que ha hecho este gobierno ha sido completar los trámites iniciados e impulsados en la anterior legislatura para dar una solución temporal al fútbol en la localidad”.

“La Sra. Amaya no debe echar balones fuera, debe dejar de hacer lo imposible y probar a hacer lo posible, avanzar en la EDUSI, unos fondos que a pesar de estar en su tercer año de legislatura no se ha avanzado. Nuestro pueblo, el de todos y todas lo merece”, finalizan desde la formación.

FUENTE: Unidas Podemos Puerto Real

