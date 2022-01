Unidas Podemos desea que 2022 sea “un año lleno de luchas ganadas y progresos en una Villa más amable”

Tras finalizar el año 2021, Unidas Podemos ha querido hacer un pequeño resumen del año que se ha ido. Desde el grupo municipal de Podemos e IU quieren destacar las movilizaciones y luchas que en la Bahía hemos tenido este año pasado, “estamos convencidos que sin las luchas dejaremos de existir como pueblo, por lo que será necesario fortalecer las reivindicaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y para ello, queremos hacer un llamamiento a la inversión pública. Nuestro municipio necesita el impulso del estado y de la administración autonómica, ambas parecen que tienen claro que el final del astillero se acerca, pues la incapacidad para traer carga de trabajo y para poner en marcha un centro de formación avanzada, CFA, es manifiesta. Lo público, que ha salvado vidas, ahora necesitamos que salve a nuestra industria y a nuestros trabajadores”.

Destacan “la aprobación de unos nuevos presupuestos”, aunque manifiestan que “una vez que fueron aprobados a renglón seguido han sido incumplidos: todo en el mismo año”. Desean para este nuevo año que los vecinos y vecinas “puedan tener un trabajo digno que les permita pagar las subidas de impuestos del gobierno del PSOE y AxSí. Elena Amaya será recordada por haber tenido la poca decencia de haber subido los impuestos en plena pandemia”.

Desde Unidas Podemos expresan que son “conscientes de las muchas dificultades de la ciudadanía y que el gobierno municipal no ha aplicado ninguna medida compensatoria”, aunque consideran “más grave la incapacidad del gobierno de Amaya, que no ha sido capaz de cumplir con sus presupuestos, y casi 5 millones de los mismos no los ha invertido en las necesidades de la ciudad. Desgraciadamente Amaya vive anclada en la política de la austeridad y en el peor momento de muchas personas está destinando el dinero que no invierte en pagar deuda a los bancos”.

Unidas Podemos por Puerto Real desea para 2022 “un pueblo más amable, que permita una mejor movilidad para todos, con mejores aceras, más respetuoso con su medio ambiente, sin talas indiscriminadas de nuestros árboles, con unos mejores jardines, con el arreglo del paseo de María, con más carriles bici, con un tráfico a motor que no moleste a los vecinos, con un alumbrado público que ilumine nuestras calles adecuadamente, con una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones que nos afectan a todas. En definitiva, una villa más limpia y acogedora, de las que todas nos sintamos muy orgullosas”.

La coalición califica el año 2021 como “un año lleno de fracasos, con olvidos o errores en los presupuestos recién aprobados como de las modificaciones a la limpieza a falta de menos de dos meses para terminar el año. Desorganización en un aspecto tan evidente como mal llevado, tampoco nos queremos olvidar de los puntos móviles de reciclaje, que han estado más tiempo guardados que operativos. Necesitamos un mejor reciclaje para nuestro futuro”.

También consideran un “gran fracaso del equipo de gobierno que, tras aprobar la partida económica en los presupuestos y obtener una subvención para el cambio de las luminarias, anunciasen que se empezaría en el primer trimestre del 22 y acto seguido cambiasen el destino de este dinero dejándonos a oscuras”.

“Quizás el fracaso más sonoro de la Sra. Amaya ha sido el incumplimiento de una nueva relación de puestos de trabajos para los trabajadores municipales, que afirmó que con su capacidad la tendría lista en noviembre del 2019 y que por ahora lo único que ha logrado es quitarles una parte de los salarios a los trabajadores municipales que menos cobran. Rechazamos el camino elegido por este gobierno que está suponiendo una merma importante en las nóminas de los trabajadores municipales con peores. La incapacidad para solucionar este problema es manifiesta, pues casi después de tres años ni tiene la RPT ni una mínima paz social que posibilite un acercamiento a un buen acuerdo. En vez de hacer que la representación laboral participe en la confección de esta relación de puestos, ha externalizado el servicio gastando dinero público para que hagan el trabajo que la señora Amaya y su concejala son incapaces de realizar”.

Unidas Podemos manifiesta que “Puerto Real necesita superar las salidas de tono y la generación de tensión que es lo único que ha propuesto Amaya, ruido ante la falta de gobierno. Una alcaldesa que logró el poder mintiendo a la ciudadanía, dijo que nunca pactaría con el Partido Andalucista. Una alcaldesa que no es capaz de buscar consensos y que en vez de luchar por nuestro pueblo se dedica a decir que somos el culo del país o a invitar a vecinos descontentos a tomar algunos de los puentes que van para Cádiz. Incapacidad manifiesta de poder liderar a nuestro municipio que ante los problemas su única respuesta son palabras sin acción”.

“El año 2022 debe suponer el abandono de las viejas prácticas en la política y el acercamiento a la ciudadanía y su realidad, debe suponer el abandono de las políticas de reconversión y privatización que inicio el PSOE, que fortaleció el PP y que nos ha llevado a una situación límite en Puerto Real. Lo público debe salvar a nuestros astilleros, a nuestra industria. Seguiremos exigiendo condiciones laborales dignas y que se cumplan todos los acuerdos alcanzados en el Convenio del Metal. Y por supuesto, exigiremos, tal como nos garantiza la Constitución, poder seguir manifestándonos para reivindicar nuestros derechos sin que nadie nos criminalice por ello. Debemos impulsar un modelo económico y social fuerte que no deje a nadie atrás”.

El grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Puerto Real ha querido transmitir sus deseos para este nuevo año que, según la formación, “será decisivo para el futuro de Puerto Real y sus gentes, no queremos un pueblo sumiso, obligado a emigrar. Queremos ser un pueblo con pasado, con presente y con un gran futuro y para ello contamos con los puertorrealeños y puertorrealeñas, que han demostrado en numerosas ocasiones sus capacidades y fuerza en exigir lo que nos corresponde. Nos apasiona la gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. ¡Salud y feliz 2022!”.

FUENTE: Unidas Podemos

