Giovanni nos escribe un artículo para nuestra sección de “Tu Opinión”. Si queréis hacer como él, podéis escribirnos, con vuestros datos, a redaccion@puertorealhoy.es.

Le juro, querido lector, que hacía tiempo que no me reía tanto con un político. O mejor dicho, con una Alcaldesa.

El chiste empieza asi.

– Esto es una Alcaldesa que se inventa una historia de + Ciudad para quedarse con el pueblo…

– Bueno, como continúa el chiste es para troncharse de la risa.

Le cuento, querido lector.

Resulta, que esta señora junto al responsable de Urbanismo y, según ellos, un equipo redactor del proyecto, se han inventado el timo del tocomocho en versión voy a venderte humo que ya toca.

Resulta que quieren que Puerto Real sea un exponente de ciudad innovadora para conseguir resultados ambiciosos. En dicho proyecto quiere implicar a toda la sociedad de Puerto Real. (Me río). El objetivo es que esta ciudad se diferencie del resto como la ciudad de la Innovación, la Investigación y el Desarrollo. Si usted, que está ahora mismo en casa, le da por leer el articulo entero entenderá por qué me he tirado al suelo para revolcarme de la risa. Un despropósito a la altura de Donald Trump.

Porque sí, la idea no suena mal si te la explican bien, pero si te dicen que no hay un euro y que no se sabe para cuando, ya no suena tan bien.

Es como si yo le digo a usted que me está leyendo ahora mismo, que el día que yo sea Alcalde daré trabajo para todos los parados, subiré las pensiones, bajaré los impuestos, construiré pisos y montaré en globo a todo el que me lo pida, pero eso sí, a largo plazo, que ahora mismo no tengo ni dinero ni fecha para hacerlo.

Y digo yo, ¿no es más fácil empezar limpiando las calles?.

En fin, otra foto más para lucirse ante los medios de comunicación, porque para el pueblo poco le va a servir.

La gente quieren otras cosas y más inmediatas y déjese de magia que le hemos pillado el truco.

Salud.

Giovanni

