Tu Opinión: “Barriada Río San Pedro 40 años: tiempo para pasar a una nueva etapa que sea de entendimiento y soluciones”

Por lo que también hay que considerar que en esta conmemoración, hay una ocasión para establecer un punto de inflexión para con esta barriada, de punto de partida para dar comienzo a una etapa de aceptación de una realidad, de que somos una barriada de Puerto Real, después de 40 años no se nos puede seguir considerando unos intrusos venidos de otras poblaciones, eso no es una causa exclusiva de nuestra barriada, es algo habitual que sucede en todas las barriadas y que en estos últimos años viene haciendo crecer en población a Puerto Real, menos después de vivir aquí 4 décadas con tres generaciones que ya cuenta su vida desde este lugar.

Sin embargo, no hemos resaltado suficientemente, que ese escenario de partida no está debidamente resuelto después de estos 40 años transcurridos, y que continua provocando a día de hoy, malestar entre los vecinos que deben seguir realizando requerimientos y hasta de confrontación con las administraciones y entidades para obtener un trato apropiado y resolver los problemas y carencias que arrastramos desde el origen, y aquellos otros que, por el trascurso de tiempo se van sumando por el deterioro y falta de renovación de instalaciones, del saneamiento del asfaltos, acerados, arboleda, mobiliario urbano…etc.

Este aniversario, nos ha traído a la memoria y así ha sido comentado por muchos vecinos, y difundido por distintos medios de comunicación, los difíciles que fueron los comienzos al no contar con los servicios y las dotaciones propias de una barriada que no fue iniciativa ciudadana, sino planificada y propiciada para su ocupación desde la propia administración. El asociacionismo y con él, una actividad de movilizaciones ampliamente secundadas, fueron las consecuencias lógicas protagonizadas por unos vecinos que se sentían desatendidos por cuanto, además de no encontrar con unos servicios mínimos a su llegada, tampoco obtuvieron las respuestas adecuadas que resolvieran esa situación, una falta de entendimiento entre las administraciones y las dificultades para dilucidar competencias y responsabilidades marcaron estos comienzos.

Acabado ya el año en el que se conmemora el 40 aniversario de la llegada de los primeros vecinos al Río San Pedro que dieron comienzo a la formación de una nueva barriada, se hace necesario una revisión sobre lo transcurrido en estos años y la situación actual de una Barriada que, no pareciera lógico ni normal que surgiera a principios de los años 80 en medio de la bahía y en una zona entre parque natural y zona industrial, pero así fue. Cualquier consideración sobre este acontecimiento no es entendible, salvo que observemos que fue consecuencia de unos planes proveniente de la administración franquista malogrados por sus despropósitos medioambientales y urbanísticos.

