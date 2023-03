Tu Opinión: “A las puertas de las Elecciones Municipales” (II)

Este segundo artículo, prosigue el análisis de las candidaturas de los partidos políticos. Ahora, toca el grupo formado por los que han estado en el poder y en la oposición directa, desde el primer día, o sea PSOE, AxSí y PP.

El Equipo de Gobierno que ha gobernado el Ayuntamiento de Puerto Real, prácticamente toda la legislatura, nació por necesidad. El PSOE, segunda fuerza política en las elecciones municipales de 2019, se encontró a su candidata de la Alcaldía, Elena Amaya, vencida en las urnas, con la diatriba de pasar a un plano secundario, dando la Alcaldía a Adelante Andalucía, quién había ganado, o tragarse sus palabras dirigidas a Andalucía por Sí. Palabras que están en videos, donde Elena Amaya, dirigía términos entre vejatorios e insultantes, asegurando que nunca pactaría con ellos. La realidad política determinó que ella dejaba de ser diputada provincial por el PSOE, ello llevo a Elena Amaya a cambiar su pensamiento. Donde dije digo, digo Diego. Pacto con los antes había menospreciado, mientras que los otros cónyuges olvidaron las afrentas recibidas, dejando al lado su dignidad política. Todo por ocupar el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento y prebendas legales derivadas.

Esta introducción no es vadalí, pues explica la tensión que ha existido durante la existencia de este “matrimonio de conveniencia”, los sucesivos amagos de ruptura, llegando a dejar sobre la mesa de un Pleno una Propuesta de Presupuesto Generales para otro Pleno del Ayuntamiento. Por cierto, nunca explicado suficientemente la salida del desencuentro.

La Alcaldesa Elena Amaya, por su carácter, no ha sabido aunar el Equipo. Era clara la desconfianza, la propia jefa, en reuniones con grupos de ciudadanos, no se cortaba lo más mínimo en poner “bonitos” a la otra pata de su Equipo de Gobierno.

Esto explica que la división de competencia hizo en realidad no un equipo, sino dos equipos por libre. Resultado de ello, la falta de una línea estratégica de Gobierno. No entraré ser muy minucioso, pero el día a día de la gestión municipal, de los cuatro años, no solamente de los últimos seis meses, muestran una gran dejadez. Los grandes proyectos no han existido, ni perspectivas a medio plazo. Eso sí, una prioridad en humo, fotos y marketing político

La candidatura del PSOE, se presenta y en primer lugar como Gobierno de Legislatura, por tanto, no solamente pueden exponer proyectos si no deben de responder de los cuatro años de gestión. La candidatura presentada no mejora a la anterior, incluso quizás el mejor concejal del Equipo de Gobierno, pasa a un puesto de relleno, el número 20, lo que sorprende. La candidata Elena Amaya ha mostrado su incontinencia verbal ante vecinos, no comprendiendo que como Alcaldesa debía de “soportar” a los vecinos, aunque no fueran de sus votantes o de los que son dóciles. El PSOE pasa el examen de las elecciones municipales del 28 de mayo, que además de ser unas elecciones básicas, por el momento político, también se van a convertir en una primera vuelta de la las elecciones generales, son elecciones municipales en todo el estado y en la mayoría de las comunidades autónomas. El PSOE y Pedro Sánchez pasan esta criba. Esto contamina las elecciones municipales, la lista del PSOE la encabezan Pedro Sánchez y Elena Amaya. Por todo ello, es dífícil predecir cuál será su resultado, pero estimo que volverán a no ser la primera fuerza política Además, hay que recordar, que con Pedro Sánchez y Elena Amaya, Puerto Real ha perdido Airbus y otras cosas.

La candidatura de Andalucía por Sí, se ha equivocado previamente. No pueden aparentar ahora que no tiene nada que ver con la gestión municipal, pues han estado juntos. Han sido la otra parte del pacto. Tragaron para entrar, y no han sabido separase a tiempo del PSOE. Su estratega los ha equivocado, tenían que haberlo hecho mucho antes. Esto hace ahora que sus críticas al PSOE, no tengan credibilidad. El Equipo de Gobierno tenían dos patas, en su conjunto, aunque fueran cada uno por su lado. La campaña electoral pura y dura, dirá si se mantiene o no, si suben o baja, es una de las incógnitas.

El Partido Popular presenta a Vicente Fernández. En su haber tiene que ha estado toda la legislatura haciendo una dura oposición crítica, pero respetuosa con las personas, trabajando más que el resto de la oposición que ha dormitado hasta que quedaba un año. Su debe está en haber heredado un partido débil en Puerto Real. Ante esto, no es queda la incógnita de valorar cuál es el equipo que le acompaña, lo que se sabe es que es renovado y no sabemos si hay alguna sorpresa en sus filas. El resultado de la candidatura que dirige Vicente Fernández, no es difícil calcular que será ascendente. Partiendo de lo asombroso de la victoria en las pasadas elecciones autonómicas, donde por primera vez ganó el Partido Popular, siendo incluso noticia en la prensa provincial. Es un reto para Vicente Fernández, como hombre de Juanma Moreno, su techo se lo han elevado. Las elecciones municipales son diferentes a las demás, pero habrá que esperar hasta ver donde llega.

Nos queda una campaña y una precampaña oficial, muy interesante, no hay un ganador claro, ni siquiera quién quedará en primer lugar. Son muchas las incógnitas… Lo importante es que los vecinos decidan, que los ciudadanos sepan elegir lo que verdaderamente les interesa a sus intereses legítimos, mire las candidaturas y sus programas. Pero sobre todo, participen y acudan a ese deber ciudadano que tienen en las urnas el 28 de mayo.

Averroes