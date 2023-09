Satisfacción municipal por la declaración de zona catastrófica en Las Canteras

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador (IU), ha mostrado su satisfacción por la declaración de zona catastrófica emitida este martes por el Gobierno de España para el parque de las Canteras, que se vio afectado en agosto por un incendio forestal que calcinó el 80% de su superficie, una valoración «adecuada» que servirá para darle a este espacio «la atención adecuada» y poder proceder a su recuperación.

En declaraciones a Europa Press, Salvador ha esperado que estas ayudas que llegarán del Gobierno de España, y las que puedan venir por parte de la Junta de Andalucía, sirvan para que la ciudadanía cuente de nuevo con este espacio, que es «el corazón verde» de Puerto Real.

Además, ha expuesto que esta declaración de zona catastrófica llega gracias a «un informe» realizado por los técnicos municipales del Ayuntamiento que fue remitido al Ejecutivo para su valoración y su consideración como zona catastrófica.

La alcaldesa ha mantenido este mismo martes una reunión con la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, en la que les ha trasladado su preocupación por la situación del monte ante las lluvias torrenciales que se han producido.

PUBLICIDAD

«Tenemos un monte que está desprotegido porque ya no tiene sus raíces y sus árboles que le daban esa defensa. Tenemos que empezar ya a actuar para que, aunque no tengamos que tocar el monte en sí, evitemos que perdamos tierra, monte, con la lluvia, ya que no hay raíces que la aguanten y la retengan», ha explicado.

En ese sentido ha apuntado que ya ha transmitido a la Delegación Territorial el crear «una especie de presa con los mismos troncos de los árboles caídos» que retengan la tierra del monte y así ésta no se pierda.

La alcaldesa ha recordado que desde 2021 existe un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía con el que «se activa y promueve» un protocolo de actuación para la restauración del parque de las Canteras, algo que, ha reconocido, es un proceso que la propia naturaleza debe empezar.

La delegada ha manifestado su deseo de continuar trabajando en esa regeneración y así «poner otra vez en valor» al parque de las Canteras, un espacio que es importante para el pueblo de Puerto Real pero también para la Bahía de Cádiz.

Por eso, ha puesto a disposición de la alcaldesa los técnicos que trabajan en la Junta, aseverando que van a trabajar «de una manera conjunta colaborativa» para también informar a los ciudadanos de Puerto Real y de la Bahía «que tanto quieren a ese espacio natural que tenemos en nuestra provincia».

Sobre eso, Aurora Salvador le ha manifestado la importancia de realizar una serie de jornadas en las que expertos de medio ambiente y del Plan Infoca aborden todo lo que concierne a las Canteras para que la ciudadanía «se sienta que participe en esto» y que este «corazón verde» es algo en lo que tienen que trabajar.