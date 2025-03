Recuperar el espíritu del 28F

El 23 de febrero de 1980, al día de hoy, queda muy lejos. Los que nacieron ese día hoy cumplen 45 años. Esto explica que el conocimiento a fondo de lo que significó en esa fecha se ha diluido con el paso del tiempo en nuestra sociedad, más de lo debido, pues durante décadas ha habido interés de vaciar su significado por interés partidista, en no realizar labor pedagógica, que el olvido fuera haciendo mella en el 23F.

Andalucía desde el periodo preconstitucional, o sea antes de la aprobación en 1978 de la constitución, desde las conversaciones y entendimientos políticos preparando el salto a la democracia, mientras se reconocía representantes de Galicia, País Vasco y Cataluña, o sea se reconocía personalidad a esas regiones, esto no se permitía para Andalucía y otras regiones. Eso explica, que esa resistencia auspiciada por los representantes políticos de Catalunya y Euskadi, se trasladara incluso a la Constitución de 1978. Una constitución desigual, no trataba igualmente a todas las comunidades autónomas, ya no regiones solamente, pues se estableció la categoría ambigua de nacionalidad.

Esto se plasmó por medio de las dos formas de conseguir la autonomía con diferencia competencial en la constitución, o sea una con autonomía política y otra con mera descentralización administrativa. Esto se definió como el estado asimétrico. Esto fue asegurado por la ley de referéndum y dando validez a los referéndum pro-autonomía celebrado en la II República, curiosamente los únicos actos legales validados tras el franquismo, favoreciendo claramente a los de siempre, vascos y catalanes, de rondón a gallegos.

Todo esto, fue confrontado el 23 de febrero de 1980 por Andalucía, consiguiendo que se tuviera que admitir la igualdad para las comunidades autónomas, en teoría. Andalucía con su lucha ayudo a superar el estado asimétrico, por las urnas y legalmente. El estado tuvo que ser de iguales por lo menos en teoría, porque la asimetría, o sea la desigualdad ha sido siempre mantenida de hecho, y escandalosamente defendida por partidos catalanes, los hijos privilegiados del estado español, que cada día quieren más. No admiten el trato igualitario con el resto de Comunidades Autónomas. La prueba está en las hemerotecas, siempre quieren algo más que el «resto», como se denomina a las que no son de «pata negra».

Hoy cuando por las circunstancias políticas de España, donde los de siempre tienen la llave del gobierno central, es necesario recuperar el espíritu del 28F. El espíritu de exigir la igualdad para los andaluces y andaluzas dentro del estado, igualdad en trato y competencial, siempre junto a todas las demás comunidades autónomas.

La igualdad un principio básico para la democracia, necesita de Andalucía, que exigiendo nuestros derechos, al mismo tiempo no quiera privilegios. Una igualdad que el PSOE ha traicionado simplemente por permanecer en el poder en el gobierno central.

Esto se comprueba en los actos diarios del gobierno. Me gustan los ejemplos, muestran la realidad, uno que ha pasado desapercibido es este. Se incorpora a los de Mossos d’Esquadra de hasta 3.000 agentes, así en 2030 serán los 25.000. La Policía Adscrita a la Junta de Andalucía integrada actualmente por 362 agentes y que el Ministerio del Interior, prevé un aumento de 270 hasta 2029.

La hemeroteca está a disposición de todos, pido que se lea un poco nuestro pasado reciente, se descubrirá muchas cosas. La historía da lecciones de todos, ahora vienen los que consideran Andalucía como un instrumento personal, como esa trianera que decía unas cosas, cuando estaba aquí de consejera, pero cuando está de ministra se le olvidó lo que anteriormente defendía.

Están acostumbrados a ningunearnos, recuperemos el espíritu del 28f, reivindiquemos nuestros derechos, la libertad y la igualdad. Seamos orgullosos de ser andaluces dentro de España. Toda la estructura que tenemos hay que reforzarla, costó mucho tenerla, mejorémosla, para que sea práctica a los andaluces y aumente nuestra calidad de vida.

Gritemos este día, Viva Andalucía Libre (de desigualdades).