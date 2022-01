Puerto Real se queda otro año más sin el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas debido a la pandemia 

Esta decisión se ha tomado tras una reunión en la que el edil de Fiestas ha recibido las opiniones de los representantes de las ocho agrupaciones locales que este año se estaban preparando para el concurso. Éstos trasladaron a Alfredo Fernández que “debido a la sexta ola de la pandemia, que está siendo especialmente contagiosa, los componentes de las agrupaciones dejamos de ensayar a mediados del mes de diciembre para evitar contagios que luego podríamos trasladar a nuestros familiares durante las reuniones navideñas. Dado que los efectos del virus no remiten, no vemos posible continuar de manera normal los ensayos, a falta de poco más de un mes para el concurso”.

Previous Andalucía prorroga la medida de solicitud del Pasaporte COVID para el acceso a hostelería, ocio nocturno, hospitales y centros sociosanitarios