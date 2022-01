Verdes EQUO solicita un carril-bici que una el Hospital con el casco urbano

Vanessa Huerta, concejala y portavoz de Verdes EQUO Puerto Real, presentó ayer en el pleno del Ayuntamiento una propuesta para solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que aproveche los fondos europeos “Next Generation” y lidere el proyecto de construcción de una conexión ciclista entre el Hospital Universitario de Puerto Real y el núcleo urbano de la ciudad.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En la propuesta, que fue aprobada por unanimidad, también se incluyó la petición a la Diputación Provincial de Cádiz para que asumiera la construcción del carril bici en los tramos de su competencia, como el que discurre junto a Venta Teresa.

Huerta explica que “el Hospital Universitario de Puerto Real es uno de los centros de trabajo más importantes del municipio y se encuentra a escasos 7 minutos en bicicleta desde el núcleo urbano de la ciudad. Resulta llamativo que para afrontar los problemas de acceso al Hospital la solución por parte de las administraciones haya ido enfocada sobre todo a buscar más aparcamiento en la zona, sin plantear nunca la posibilidad de potenciar la conexión ciclista con el núcleo urbano a pesar de su cercanía”.

“En el pasado mandato, cuando gobernaban mis compañeros de EQUO, aprovechando la obra de la travesía del Barrio Jarana, se completó la conexión por carril-bici entre esta barriada y el Hospital, a pesar de que el tramo final no estaba incluido en el proyecto original. Por otra parte, en agosto de 2016 el Ayuntamiento de Puerto Real presentó alegaciones al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020) en las que solicitaba la inclusión en este plan de una conexión ciclista entre el Hospital Universitario de Puerto Real y el núcleo urbano. Aunque la propuesta no fue incluida en el plan de infraestructuras territorial, previsiblemente por no discurrir en carreteras de su competencia”.

La concejala verde termina lamentando que “igual que ocurre con la inexistente conexión ciclista a través del Puente Carranza, que también fue solicitada en forma de alegación por el Ayuntamiento en 2016 al PISTA 2020 así como en sendos plenos de la Corporación, el hecho de que un equipamiento tan importante y que atrae una cantidad ingente de desplazamientos no cuente con conexión ciclista resulta lamentable y supone un síntoma inequívoco de la paupérrima apuesta de las distintas administraciones por este sostenible medio de transporte”.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

PUBLICIDAD