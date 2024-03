“Praderas Naturales” para las zonas verdes de Puerto Real

El Ayuntamiento ha presentado el proyecto ‘Praderas naturales’ que consiste en incorporar en diferentes zonas verdes, espacios de crecimiento espontáneo de plantas autóctonas generando pequeñas parcelas de praderas naturales de flores silvestres combinadas con la plantación de arbustos y árboles. Todo ello contribuirá a dar colorido a las zonas elegidas así como a la polinización.

Desde la delegación municipal de Medio Ambiente, responsabilidad de la concejala Virginia Mena, y con la colaboración de la empresa pública GEN, se ha empezado a colocar cartelería alusiva en varias zonas. En estos carteles se indica que hay plantas como las amapolas, margaritas, cardos, dientes de léon …, que potencian la biodiversidad del suelo y aportan muchos beneficios.

Mejoran la calidad medioambiental y paisajística del entorno, atraen insectos polinizadores y avifauna, regulan y a veces dificultan la aparición de plantas no deseadas, optimizan el consumo de agua al estar adaptadas al medio, mantienen la calidad del agua, del aire y la estabilización y fertilidad del suelo, economizan los gastos de mantenimiento y mitigan los efectos del cambio climático.

La propuesta piloto se concreta en la selección de un trozo de terreno en diversos lugares que se enriquecerán con semillas de flores y con la instalación de casitas para pájaros, el objetivo es contar en Puerto Real con espacios más naturales en las zonas verdes urbanas.

PUBLICIDAD

En palabras de Antonio Gil, concejal de Arbolado, “aprender de la naturaleza y valorar lo que nos ofrece es una oportunidad, usar especies vegetales adaptadas a nuestro clima, una necesidad”.

Las zonas donde inicialmente se practicará la intervención son: Paseo María Auxiliadora, C/ Juan García Mondeño, C/ Juan Ramón Jiménez/ José Saramago, Jacarandas frente a Mercadona Avda. de Palestina, bar El Catalán, lateral del IES la Jarcia y C/ La Línea.

Según se vaya observando la aceptación y evolución se irán incorporando nuevas zonas teniendo en cuenta las propuestas vecinales.