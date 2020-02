Podemos Puerto Real ha emitido un comunicado donde pide al PSOE que “que ya va siendo hora de comenzar a gobernar con valentía”, además de “que demuestre que su prioridad es la ciudadanía”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Desde Podemos Puerto Real queremos informar a todas las vecinas y vecinos que seguimos trabajando para nadie se quede atrás. Nuestro Ayuntamiento, la herramienta administrativa más cercana al ciudadano, está intervenido con un Plan de Ajuste que fue aprobado por el Partido Andalucista, algunos concejales de ellos son actualmente socios de la Sra. Amaya”.

“Dicho plan imposibilita contratar personal en nuestra administración local, con lo que no se podrían contratar conserjes, por ejemplo, para abrir los servicios públicos básicos. En el último Pleno, escuchamos del Equipo de Gobierno la necesidad de contar con 11 personas trabajadoras para las instalaciones deportivas, como se han visto ya obligados a cerrar este fin de semana por la mañana el Pabellón Municipal de Deportes”, comentan desde Podemos Puerto Real.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“En política no vale decir hoy blanco y mañana negro, pero ya sabemos cómo la Sra. Amaya cambia de opinión. Ahora el Equipo de Gobierno habla de la incapacidad del anterior equipo a la vez que se plantea llevar a cabo el mismo proyecto de peatonalización criticado anteriormente por el PSOE. ¿Esta medida preocupa de verdad a la Sra. Amaya o es más importante su primera medida como han sido sus plazas de aparcamiento?”.

“La situación del Ayuntamiento es la consecuencia de la mala praxis de muchos años, que con el anterior gobierno intentamos resolver o solventar con las limitaciones que nos habían impuesto desde el PP o con los pocos cambios de Pedro Sánchez. Esperamos y trabajamos para que el nuevo gobierno de Madrid surgido de la coalición del PSOE y Unidas Podemos establezca nuevas condiciones para la primera administración por su cercanía a la ciudadanía. Sin duda es muy necesaria una flexibilización del Plan de Ajuste, un plan que ahora se ha ampliado hasta el 2042”, añaden.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Nos gustaría que el primer teniente de alcaldesa estuviese preocupado por ver cómo resolver una situación insostenible para el funcionamiento de nuestro municipio, pues ahora hay personas trabajadoras que pueden verse fuera de su puesto de trabajo y sin la posibilidad de contratar, por lo que este Ayuntamiento tendría que cerrar muchos servicios”.

“Atacando las acciones del anterior Equipo de Gobierno no se va a resolver la situación. No sabemos si se han dado cuenta que ya no son la oposición y que ahora deben gobernar, de ninguna manera practicando las mismas políticas de la derecha en Andalucía, donde recrimina muchas cosas a los casi 40 años de socialismo en el gobierno andaluz y conocemos que el PSOE en el Parlamento de Andalucía está desaparecido: Como a la derecha le está dando resultado allí el PSOE intenta hacer lo mismo a nivel local con nosotras”.

“Nuestro grupo no va a entrar en ataques a una formación u otra, no seguiremos el camino del Grupo Andalucista en la pasada legislatura, pero sí ejercemos y ejerceremos nuestra obligación de oposición, y por ello le llamamos la atención por estos 8 meses de una gestión muy deficiente, basta decir que en los últimos tres plenos solo han llevado un asunto de gestión municipal por pleno, más uno encima por urgencia”, replican desde Podemos.

“¿Se da cuenta el PSOE de qué cuando llama chapuza a la Bolsa de Empleo se lo está llamando a los técnicos del Ayuntamiento que la elaboraron? La decisión que tomamos los políticos fue sacar una bolsa de empleo y la sentencia no dice que esa medida sea ilegal, sino algunas cuestiones técnicas de la misma que se escapan de la labor de los concejales. ¿Cuál será la decisión política que el PSOE y los andalucistas van a tomar? ¿Despedir cómo ya han hecho? ¿Externalizar los servicios con el consiguiente despilfarro del dinero público y el deterioro de la calidad de esos puestos de trabajo?”.

“Siempre trabajaremos por la mejora de nuestra Villa, por encima de las siglas o partidismos, teniendo muy claro de qué lado debemos estar, posibilitando que las personas trabajadoras puedan demostrar toda su capacidad como han hecho y hacen las mujeres y los hombres de la piscina. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que estamos dispuestas a ayudar, con nuestra experiencia con aciertos y errores, pero siempre con la intención de construir un Puerto Real más solidario”, finalizan.

FUENTE: Podemos Puerto Real

PUBLICIDAD