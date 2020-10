En la información referida se dice en el encabezamiento: EL SAS OFERTARÁ 185 CONTRATOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO REAL.

Y después se desarrollan una serie de contrataciones para toda la provincia de Cádiz, 1.199 contratos en total.

Luego dice dónde van a ir los contratos. Y también especifica qué tipo de contratos va a realizar. Y llama la atención que se contratan 34 especialistas en Atención Primaria y en Cuidados Críticos, junto con fisioterapeutas y técnicos en Documentación Clínica. El resto de los contratos van a especialidades que tienen que ver con la asistencia a los pacientes afectados por el COVID-SARS 2. Lo desglosan en 11 especialistas en Medicina Intensiva, 8 en Medicina Interna y 4 en Microbiología. También se contratarán

Viendo estos datos se ve que el SAS prevé una subida de casos de contagio, y los contratos se realizan para asistir a los pacientes contagiados por el COVID, incluso los de Atención Primaria, que, por la información, suponemos que no van a los centros de salud, sino a reforzar las plantillas de los hospitales para asistir a contagiados del COVID.

Vista esta información, en la Marea Blanca Puerto Real llegamos a las siguientes conclusiones:

Esta subida de personal que se hace queda aun muy por debajo del personal que había contratado en 2008, cuando empezaron los recortes, y se supone que sólo es para atender a la pandemia. La información debe ser cualitativa y no sólo numérica. Se debe informar sobre por qué y para qué se contrata, cosa que no figura en esta información. Se sigue con el vicio del hospitalocentrismo, lo que es totalmente erróneo. Si se contrata en los centros de salud se puede controlar mejor la pandemia, porque se controlarían los contagiados antes de llegar al hospital, más tempranamente, con lo que se disminuirían los casos graves y las muertes (Informe Airef). Para ello habría que abrir las consultas presenciales, y dejar las consultas por teléfono a la mínima.

Y esto implicaría contratar especialistas en Atención Primaria y rastreadores. No se ha hecho ni se ve la intención de hacerlo por parte del SAS. En lugar de esto, se dejan los rastreos en manos de la policía, no experta en sanidad ni en salud pública, convirtiendo un tema sanitario en un tema de orden público, haciéndose sentir culpables a los contagiados. Aparte de la violación de la ley de protección de datos que esto significa, al sacar información de los pacientes y de sus historias clínicas fuera del sistema de salud. En las Mareas Blancas nos reservamos el derecho de llevar este tema al Defensor del Pueblo Andaluz y a los tribunales, si fuera necesario.

¿Y qué pasa con las patologías no COVID que había antes de la pandemia y sigue habiendo?

De esto nada se dice. Y tememos que, como todo el esfuerzo se ve que va a la asistencia hospitalaria a la pandemia, y esto suponemos que es debido a que los centros privados se desentienden de ello, excepto en la realización de tests a coste elevado, las patologías no COVID irán a la sanidad privada, con el pretexto de que la pandemia no deja que la sanidad pública se ocupe de las mismas.

En la Marea Blanca conocemos los trucos del SAS, números sin fuste ni muste ni aclaración de los mismos.

Y siempre que estos contratos se realicen, porque otras veces no ha sido así.

Y luego, con el pretexto que sea, más conciertos, apelando a la saturación de los centros sanitarios, que los mismos dirigentes del SAS han producido con su política sanitaria errónea.

Y también esperamos que parte de estas inversiones no vayan a Canal Sur o a otras tareas de autobombo del presidente y/o consejeros de nuestra Junta, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

La Marea Blanca Gaditana Puerto Real, como el resto de Mareas Blancas, pretende una sanidad con un gasto responsable y adecuado, que abandone el centrismo hospitalario y haga una política sanitaria basada en los centros de salud, con Atención Primaria como base del sistema sanitario público, sin conciertos ni copagos.

Y eso viene a decir el informe científico AIREF de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, con 350 páginas. Publicado recientemente este mes.

Lo contrario de lo que hacen la Junta de gobierno y la consejería: Gastos enormes que no cuadran con las necesidades de los usuarios y usuarias, con conciertos, dejando a la sanidad pública como una especie de beneficencia que atiende sólo aquello que no se puede derivar a la sanidad privada, o porque a ésta no le interese o para los usuarios o usuarias que no puedan permitirse ese gasto.

SANIDAD 100% PUBLICA, SIN CONCIERTOS NI COPAGOS. Este es nuestro lema, y en él nos basamos, y de acuerdo con el actuaremos.

Marea Blanca Gaditana en Puerto Real