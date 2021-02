Marea Blanca Gaditana anima a acudir a la Manifestación por la Sanidad Pública

Estamos esperando a ver qué dice la Junta sobre la mala evolución de la pandemia en Andalucía y de sus causas.

Hemos visto lo que dice el presidente Moreno Bonilla, y no nos ha aclarado nada.

Un día dice una cosa, y otro la contraria, y otro lo contrario de la contraria.

Un día dice que las restricciones durarán hasta el verano, pero no dice cuáles; hay varios tipos de restricción. Otro días dice que la pandemia ha mejorado mucho en Andalucía, otro que ahora tenemos 2 mutaciones del coronavirus muy peligrosas, la británica y la sudafricana. Otro día dice que naturalmente que hay que ayudar e incluso abrir negocios muy necesarios. Otro día que va a potenciar la Atención Primaria. Total, que no nos aclara nada.

Por su parte, el consejero de salud y familia, Dr. Aguirre, no habla desde hace mucho tiempo. Debe ser porque nunca se le entiende lo que dice ni cómo lo dice.

Lo único claro que tenemos es que se están haciendo muchas obras en los hospitales. De hecho, el presidente Moreno Bonilla hace una declaración casi diaria en una obra hospitalaria diferente, por toda Andalucía. Parece que está jugando a la obra, como si jugara a la oca.

Aparte de todo lo jocoso que todo esto pueda presentar, y así hemos empezado, la realidad es que no es que esté jugando a las obras, es que está jugando con la salud de los andaluces y andaluzas, con resultado de muchos contagios y muertes.

Y esto está ocurriendo porque la Junta y la consejería de salud han desmantelado la sanidad pública, que es la única que puede hacer frente con racionalidad a las epidemias y pandemias.

A pesar de que el presidente dice que promueve la Atención Primaria, la realidad es que no se contrata personal sanitario ni no sanitario para los centros de salud. Las consultas se piden por teléfono. Nadie contesta al teléfono, y los pacientes y familiares tienen que ir a pedir cita al centro de salud, donde no pueden entrar y tienen que esperar fuera, a la intemperie.

Y nos tememos que esto es una estrategia programada, porque ocurre lo mismo en todas las comunidades con gobiernos triderechistas. Y porque, quitando del medio la Atención Primaria, que es la base de la Sanidad Pública, ésta se derrumba.

Tampoco se contrata personal para los hospitales.

Lo único claro, como los hechos demuestran, es que se están haciendo muchas, muchas, muchas obras, y esto no beneficia a las ciudadanas y ciudadanos, sólo beneficia a los amiguetes contratistas, con obras que, por razones de urgencia, muchas veces no se convocan por concurso, se dan a dedo.

Y que, aprovechando la pandemia, se contrata y concierta con la sanidad privada, a la que se dan millones de euros, sin que justifiquen en dónde y cómo los utilizan.

Resultado final:

La ciudadanía sufre las consecuencias nefastas del deterioro de la sanidad. Los únicos beneficiados son los constructores amiguetes y las empresas de sanidad privada, en Cádiz especialmente Pascual.

Y, ¿cómo se ve esto en Puerto Real en particular y en toda la provincia de Cádiz?

Un ejemplo:

La Junta dice que ha hecho un cribado masivo de detección de contagiados en Puerto Real. También lo ha hecho en otras localidades que alcanzaron el nivel de alerta máxima (por encima de 1.000 por 100.000).

Pero no han dicho el método utilizado. Sólo han contestado a la convocatoria el 53% de los convocados. Lo normal, para hacer un cribado, es convocar a más de los que se pretende estudiar, teniendo en cuenta que no van a asistir todos, lo que ya se vio en los cribados realizados antes. La asistencia sólo fue de alrededor del 50% en todas las localidades, excepto en Medina Sidonia, con un 70%.

Esto se puede ver en cualquier tratado de Estadística médica, sobre estudios médicos varios de investigación.

El cribado que iba a ser masivo se ha quedado en cribado diminuto, que no sirve para nada, mas que para que la Junta se de el paripé de que ha hecho algo.

Y, como prueba del apoyo que dicen que dan a la Atención Primaria, el cribado se hizo fuera de los centros de salud, en una carpa, la que, probablemente hubo que contratar. Más fondos a las empresas privadas.

En la Marea Blanca Puerto Real, como en todas las Mareas Blancas hermanas, opinamos que basta ya de agresiones a la Sanidad Pública, a la Atención Primaria y a la salud de las ciudadanas y ciudadanos.

Hay que defender nuestros derechos, entre los cuáles el derecho a la salud.

Por ello convocamos a manifestaciones por todo el Estado y también en Andalucía en el mes de Marzo. ¿Por qué este mes? Porque la Junta, a pesar de lo que diga el presidente, actúa a piñón fijo. Tratará de relajar las restricciones para salvar los negocios de la semana santa, y después de la semana santa podría venir la cuarta ola. Marzo, antes de la semana santa, es la fecha idónea.

En Cádiz la manifestación será el día 20 de Marzo, sábado.

Atentos a esta convocatoria. Todas y todos a la manifestación en defensa de la Sanidad Pública, de la Atención Primaria y de todos los servicios públicos en general.

Cádiz, Sábado 20 de Marzo próximo.

Informaremos del recorrido y hora y lugar de salida.

POR UNA SANIDAD 100% PÚBLICA, SIN CONTRATOS NI CONCIERTOS, GRATUITA, PAGADA POR IMPUESTOS.Comunicado de Marea Blanca Gaditana