La Plataforma Vecinal del Río San Pedro ha querido salir al paso de las distintas informaciones sobre los terrenos de Delphi de la pasada semana, a raíz de la reunión mantenida entre la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz y la Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los vecinos del Río San Pedro, a través de un comunicado, han querido puntualizar lo siguiente:

Las descargas en el Bajo de la Cabezuela deben realizarse bajo techo, las pantallas que se van a instalar no eliminará el problema, de hecho el proyecto que presentó la presidenta de la APBC, la Sra. Martínez, tiene lagunas en cuanto a mediciones de partículas contaminantes, ya comentado por Ecologistas en Acción. Los vecinos tememos que tengamos que llegar a denuncias judiciales como han hecho vecinos de Alicante, que han ganado en los tribunales, logrando paralizar y forzar que las descargas sean bajo techo. Queremos dejar claro que no estamos en contra de mejoras para el propio puerto, aunque si resulta significativo que políticamente no sea posible conseguir dinero para soterrar los cables y sí duplicar la cantidad para asfaltado y más cosas. Nos preocupa que se estén realizando transportes de carbón desde Los Barrios a nuestro Puerto. No debemos olvidar que la llegada de ese material pasará muy cerca a las viviendas de la barriada. Nos preocupa pues aún seguimos teniendo restos de grano en las glorietas por suerte para las ratas. De la misma forma, ¿La ciudad o la Autoridad Portuaria cuentan con un protocolo de actuación en caso de emergencia por accidente?. Desconocemos el proyecto de almacenamiento de combustibles líquidos, pero consideramos peligroso dicho almacenamiento y una continuidad en las prácticas de uso de combustibles fósiles contaminantes. Hemos sufrido durante años la contaminación que generó Delphi, hoy podemos comprobar la recuperación de especies en el Caño de La Ministra, como las Orquídeas Silvestres. Queremos dejar claro que nos encontrarán enfrente si se pretende dar usos a los terrenos de Delphi a procesos industriales contaminantes. Nuestro futuro, el de todo el municipio, debe pasar por industrias limpias y tecnológicas que generen trabajo de calidad. Plataforma Vecinal 'Río San Pedro'

Desde la representación vecinal esperan que “nuestro Ayuntamiento nos mantenga informados y que las distintas administraciones no nos den nuevamente la espalda, y decimos esto último porque hemos visto cómo se desarrollan distintos proyectos de mejora, como el “Puente de la Pepa”, que nos costó unos 600 millones, que facilitará el transporte de mercancías en el muelle de Cádiz pero que no ha supuesto ni el soterramiento de los cables de alta tensión ni una adecuada finalización de obra en nuestro municipio, con un parque de ocio que nunca llega. Y de la misma forma, veremos una nueva línea férrea que posibilitará la conexión del puerto, obra que podría haber sido otra opción de desvío de la línea de Muy Alta Tensión pero sin embargo, en la mesa creada con ocasión de la PNL para dar solución a los cables nos dijeron a los vecinos que no se podía poner en riesgo la ejecución del proyecto para resolver esta cuestión”.

“En definitiva, en los cuarenta años de vida hemos visto cambios con un interés económico que nunca ha revertido en el barrio, una barriada situada en el centro de la Bahía en un entorno natural e histórico magnífico, pero que tiene que vivir aislada o se le aísla de los avances de la zona, el Ministerio de Transporte y Movilidad no finaliza las obras del Puente de La Pepa, manteniendo junto a la barriada una parcela abandonada que iba hacer un parque de ocio, la Demarcación de Costas no da solución a la deriva del río, Puertos del Estado no nos da solución definitiva a las descargas, y ninguna administración termina de coger el bastón que solucione una situación incomprensible, como que tengamos que vivir junto a una línea de alta tensión”, concluyen.

FUENTE: Plataforma Vecinal “Río San Pedro”

PUBLICIDAD